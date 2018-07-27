"Формуємо наше майбутнє": Ахтем Сеітаблаєв розкрив подробиці зйомок фільму "Захар Беркут"

Фото: Ахтем Сеітаблаєв (РБК-Україна)

Відомий режисер розповів, як проходять зйомки його нового фільму за участі міжнародної плеяди акторів

Як відомо, відомий український актор театру і кіно, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв разом з міжнародною командою зараз працює над зйомками фільму "Захар Беркут" за мотивами однойменної повісті Івана Франка.

Влітку цього року українці щиро пораділи новині про те, що головну роль у фільмі "Захар Беркут" зіграє голлівудський актор Роберт Патрік, відомий своєю роллю у фільмі "Термінатор-2".

Крім Роберта Патріка, в картині знімуться також Поппі Дрейтон (Мирослава), відома по фільму "Абатство Даунтон" і Томмі Фенаган (Тугар), якого глядачі могли пам'ятати за його ролями в картинах "Гладіатор" і "Хоробре серце ".

Фото: Головну роль у фільмі "Захар Беркут" зіграє знаменитий голлівудський актор Роберт Патрік (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Разом з Ахтемом Сеітаблаєвим над фільмом також буде працювати співрежисер Джон Вінн, відомий спільною роботою з компанією Marvel і Гільєрмо дель Торо. З американської сторони продюсерами фільму будуть Юрій Карновський, Раджа Коллінз і Джефф Райс, а ось за змістовну і творчу роботу буде відповідати українська команда. Голлівудські партнери будуть комунікувати з міжнародним акторським складом фільмe і допомагати просувати проект на зарубіжних ринках.

Ми поговорили з Ахтемом Сеітаблаєвим у перервах між зйомками фільму. Як виявилося, додзвонитися режисерові виявилося непросто: зйомки кінокартини проходять в Карпатах, де зв'язок є далеко не завжди.

"Ми розширимо географію почуттів цього фільму"

Чи буде сюжет фільму відрізнятися від книги Івана Франка "Захар Беркут"? Режисер відповідає на це питання, але подробиць поки не розкриває.

"У тому варіанті сценарію, який ми затвердили спільно з американськими колегами, головний меседж, запропонований Іваном Франком, буде збережено. Але деякі речі ми дозволили собі привнести. Ми розширимо географію почуттів цього фільму! Зокрема, будуть присутні персонажі, яких у творі Франка немає. На мою думку, це доповнить фільм і допоможе йому стати актуальним для сучасного глядача", - говорить він.

У фільмі також знайдеться місце і для містики.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Сім'я Беркутів, зокрема Захар Беркут - він, як на мене, трохи мольфар. І це часи, коли поклонялися богу сонця, бога вітру, дощу. Тому для створення необхідної атмосфери елементи містики в нашому фільмі будуть", - говорить Сеітаблаєв.

"Наші актори - абсолютно на одному рівні з зарубіжними колегами"

Зараз фільм знімають у Карпатах. Зокрема, вже відзняли кілька епізодів біля озера Синевир. У фільмі також будуть використовувати елементи комп'ютерної графіки, каже режисер Ахтем Сеітаблаєв.

"Графіка високої якості – це теж мистецтво. І потім, в сучасному кіно у нас немає таких фінансових можливостей, коли ми можемо собі дозволити знімати фільм за рік, за два, неспішно вибираючи локації, на які можна добратися тільки вертольотом", - пояснює він.

За словами Ахтема Сеітаблаєва, якщо б у знімальної групи було більше відповідних можливостей, вони, можливо, розглянули б такий варіант.

"А так як знімальний період складається з багатьох ввідних: логістики, бюджету, зайнятості акторів, термінів і так далі. Тому ми спільно з групою і приймали такі рішення: що ми знімаємо безпосередньо в горах, а що будемо вибудовувати так, як це зручніше, коли це буде краще для якості зйомок", - говорить він.

Фото: Елісон Дуді – відома ірландська акторка, яка зіграла Дженні Флекс у 14-й серії Бондіани та Ельзу Шнайдер у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід". У фільмі "Захар Беркут" Елісон грає роль Ради - дружини Захара Беркута (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Як уже відомо, над кінокартиною працює міжнародна команда.

"Ми кожен день взаємозбагачуємося. Міжнародні фахівці діляться з нами своїм досвідом, а ми ділимося своїм. Коли стоять у кадрі зарубіжні актори і наші актори, я з гордістю можу зазначити, що наші актори - абсолютно на одному рівні з закордонними колегами, і це радує. Я чую від наших закордонних колег тільки теплі слова про те, як працює наша українська знімальна група: оператор, художник-постановник, і вся наша команда", - зізнається Сеітаблаєв.

За його словами, робота з міжнародною командою – це постійний пошук компромісів і взаємних рішень. І, звичайно, цікавий досвід.

Кращий спосіб заявити про Україну світові – запросити на зйомки голлівудських зірок

Раніше відомий український режисер Любомир Левицький, який зараз працює в Лос-Анджелесі над новим фільмом, назвав один з важливих способів заявити про українські фільми за кордоном: це залучення у зйомки голлівудських зірок.

За його словами, в Голлівуді на зірках зав'язані багато процесів, і наявність у акторському складі зірок категорії "А" нерідко є без перебільшення головною запорукою успіху фільму і того, чи принесе картина доходи у вигляді касових зборів.

Фото: Tserenbold Tsegmid - один з найпопулярніших монгольських акторів. У фільмі "Захар Беркут" грає хана Бурунду - монгольського воєначальника, який веде за собою велике військо (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Але ця формула працює не завжди. Наприклад, трилер або фільм жахів цілком може стати успішним і без задіяння в ньому знаменитостей.

"Перед нами зараз стоїть максимально відповідальне завдання: зробити так, щоб ми стали гравцями на цьому полі. І, як мені здається, накатаний спосіб – робити це через даний гарне жанрове кіно. Як я це бачу? Ми хотіли б щороку, можливо, раз на два роки робити великий фільм у копродукції Україна-США, де брали б участь американські зірки категорії "А". Ми хочемо проштовхувати історії, пов'язані з Україною, легенди, різних кіногероїв", - сказав Любомир Левицький.

З такою точкою зору Любомира Левицького згоден і Ахтем Сеітаблаєв.

"Власне кажучи, це і була одна з основних причин, через яку продюсери фільму і прийняли рішення зробити досить широку копродукцію і запросити на зйомки іноземних зірок. Адже шлях виходу на зарубіжний кіноринок – він завжди непростий. Зокрема, на американський кіноринок. Це один із шляхів інфікування якщо так можна сказати, українською культурою, історією зарубіжного глядача", - каже кінорежисер.

За його словами, це також і можливість розповісти про Україну світу.

"І, в той же час, дати чіткий меседж про те, що в Україні кіновиробництво є, що ми готові до найскладніших завдань. Що тут комфортно, безпечно, професійно і дружелюбно. А також те, що ми відкриті до співпраці. Тому я абсолютно підтримаю точку зору, яку висловлює Любомир", - додає Сеітаблаєв.

Ідея, яку несе фільм "Захар Беркут" – для Європи це щось нове.

Фото: Казахський актор Єржан Нуримбет знайомий нашим глядачам як Андак у "Сторожовій заставі". У фільмі "Захар Беркут" він грає Мерке – праву руку хана Бурунди, сотника в його війську (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

"З одного боку, це українська автентика і атмосфера. З іншого, ідеї, закладені в цьому творі Іваном Франком, зрозумілі, мені здається, будь-якій людині. Це і повагу до власної гідності, до власним вибором, до прийняття рішення, що для людини є головним в житті, а що – повсякденним. Це дуже серйозна розмова про те, чим людина готова пожертвувати заради свободи і життя близьких їй людей. Тому, мені здається, для будь-якої людини у будь-якому куточку світу це має бути зрозуміло", - пояснює ідею фільму режисер.

У той же час існує думка, що іноземців мало цікавить українське кіно хоча б тому, що про нього вони практично не знають. Але Ахтем Сеітаблаєв з такою думкою не згоден.

"Судячи з тієї кількості передбачуваної копродукції, яка зараз заявлена, два пітчинги окремі в Міністерстві культури і в Держкіно, я можу сказати: так, однозначно, вже є багато копродукційних проектів, які заявлені для роботи і цього року, і на наступний рік. Я впевнений, це тільки підкреслює, що інтерес до спільної роботи з українськими кінематографістами є, і дуже немаленький", - висловлює думку режисер.

"Конотопська битва – політичний детектив на тлі історичних подій"

Сеітаблаєв також поділився подробицями про те, коли може приступити до зйомок фільму, присвяченій подіям конотопської битви, про що він заявляв раніше.

"Бог дасть, якщо ми виграємо пітчинг, пройдемо – так, є план зняти такий фільм. Коли ми розповідаємо глядачеві історії давно минулих днів, вони дають нам зрозуміти день сьогоднішній. А Конотопська битва – один з найбільш яскравих прикладів співпраці не тільки бойового, а й людського, між запорізькими козаками, кримським ханством, польсько-литовським князівством у спільній боротьбі проти Москви", - пояснює свій вибір режисер.

Фото: Українського актора Андрія Ісаєнко глядачі вже знають як Суботу з фільму "Кіборги". У фільмі "Захар Беркут" він виконує роль Петра - сильного тухольця, побратима Максима та Івана Беркутів (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Але при цьому такі фільми мають і ще одне важливе значення, додає він:

"Справа тут ще і в тому, що коли ми були разом і об'єднувалися, то були сильні і жили в тій системі координат, яку і раніше вважали, і зараз вважаємо, для себе єдиною прийнятною. Конотопська битва – це один з яскравих прикладів. Її можна розглядати і як політичний детектив на тлі глобальних історичних подій. Ті питання, які піднімає цей період нашої історії, актуальні і для сьогодення", - каже режисер.

Крім того, українцям сьогодні як ніколи важливо бачити у фільмах переможні історії, а Конотопська битва – історія саме про перемогу.

"Ще є така думка, і я її підтримую: знімаючи кіно про події давно минулих днів, таким чином, ми формуємо майбутнє. Нам, українцям, важливо бачити переможні історії та виховувати в собі комплекс переможця", - говорить він.

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Нагадаємо, раніше "Донбас" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю.

Також Ахтем Сеітаблаєв прокоментував проблему мовного питання в Україні.