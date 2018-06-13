Лента "Донбасс" Сергея Лозницы попала в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля

Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино

Мюнхенский кинофестиваль обьявил конкурсную программу. Драма "Донбасс" Сергея Лозницы будет представлена в секции международного независимого кино. В этом году фестиваль пройдет 28 июня – 7 июля.

Мировая премьера "Донбасса" состоялась 9 мая в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Лента Лозницы, ставшая фильмом открытия секции, также удостоилась премии за лучшую режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик". Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

Сергей Лозница является одним из самых известных в мире украинских режиссеров игрового и документального кино. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы, созданных при участии Украины – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). Документальная картина Сергея Лозницы "Аустерлиц" была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2017 года.

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Ранее сообщалось, что 9 мая состоялась мировая прем'єра ленты "Донбасс" Сергея Лозницы. Фильм открыл секцию "Особый взгляд" 71-го Каннского фестиваля.

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