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Лента "Донбасс" Сергея Лозницы попала в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля

STYLERКино        13.06.2018 - 08:24
Фото предоставлено Arthouse Traffic
Фото предоставлено Arthouse Traffic

Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино

Мюнхенский кинофестиваль обьявил конкурсную программу. Драма "Донбасс" Сергея Лозницы будет представлена в секции международного независимого кино. В этом году фестиваль пройдет 28 июня – 7 июля.

Мировая премьера "Донбасса" состоялась 9 мая в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Лента Лозницы, ставшая фильмом открытия секции, также удостоилась премии за лучшую режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик". Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

Сергей Лозница является одним из самых известных в мире украинских режиссеров игрового и документального кино. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы, созданных при участии Украины – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). Документальная картина Сергея Лозницы "Аустерлиц" была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2017 года.

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Ранее сообщалось, что 9 мая состоялась мировая прем'єра ленты "Донбасс" Сергея Лозницы. Фильм открыл секцию "Особый взгляд" 71-го Каннского фестиваля.

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Теги: сергей лозница, фильмы, Донбасс
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