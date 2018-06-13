Стрічка "Донбас" Сергія Лозниці потрапила до конкурсної програми Мюнхенського кінофестивалю

Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно

Мюнхенський кінофестиваль оголосив конкурсну програму. Драма "Донбас" Сергія Лозниці буде представлена у секції міжнародного незалежного кіно. У цьому році фестиваль пройде 28 червня – 7 липня.

Світова прем'єра "Донбасу" відбулася 9 травня в рамках програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Стрічка Лозниці, що стала фільмом відкриття секції, також отримала премію за найкращу режисуру.

"Донбас" створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов та кінокомпанія "Артхаус Трафік". Зйомки проходили цієї зими у Кривому Розі.

Сергій Лозниця є одним з найвідоміших у світі українських режисерів ігрового і документального кіно. Його фільм "Щастя моє" (2010) став першою українською стрічкою часів незалежності, яка приймала участь в офіційному конкурсі Канського фестивалю. Також в офіційній програмі Канн відбулися прем‘єри інших картин Лозниці, створених за участі України – "Майдан" (2014) та "Лагідна" (2017). Документальну картину Сергія Лозниці "Аустерліц" було номіновано на премію Європейської кіноакадемії за найкращий документальний фільм 2017.

Вихід фільму "Донбас" в український прокат запланований на 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що 9 травня відбулася світова прем'єра стрічки "Донбас" Сергія Лозниці. Фільм відкрив секцію "Особливий погляд" 71-го Каннського фестивалю.

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