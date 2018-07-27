Зірка "Індіани Джонс" знімається в українському фільмі

Фото: Фільм "Захар Беркут (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Відома італійська актриса знімається в українському фільмі у Карпатах

Відомий український актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв разом з міжнародною командою зараз працює над зйомками фільму "Захар Беркут" за мотивами однойменної повісті Івана Франка.

Влітку цього року українці щиро пораділи новини про те, що головну роль у фільмі "Захар Беркут" зіграє голлівудський актор Роберт Патрік, відомий своєю роллю у фільмі "Термінатор-2".

Крім Роберта Патріка, в картині знімуться також Поппі Дрейтон (Мирослава), відома за фільмом "Абатство Даунтон" і Томмі Фенаган (Тугар), якого глядачі могли пам'ятати за його ролями в картинах "Гладіатор" і "Хоробре серце". Режисер Ахтем Сеітаблаєв дав ексклюзивне інтерв'ю Styler.

Також стало відомо, що у фільмі візьме участь і Елісон Дуді – знаменита ірландська акторка, яка зіграла Дженні Флекс у 14-й серії Бондіани та Ельзу Шнайдер в кінокартині "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

За інформацією з офіційно сторінки фільму, в картині "Захар Беркут" Елісон грає роль Ради - дружини Захара Беркута.

Фото: Елісон Дуді зіграє роль Ради, дружини Захара Беркута (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Разом з Ахтемом над фільмом також буде працювати співрежисер Джон Вінн, відомий спільною роботою з компанією Marvel і Гільєрмо дель Торо.

З американської сторони продюсерами фільму Юрій Карновський, Раджа Коллінз і Джефф Райс, а ось за змістовну і творчу роботу буде відповідати українська команда. Голлівудські партнери будуть комунікувати з міжнародним акторським складом фільмі і допомагати просувати проект на зарубіжних ринках.

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Раніше Ахтем Сеітаблаєв поділився подробицями зйомок фільму "Захар Беркут".

Крім того, відомий американський гурт зняла в Києві новий кліп (відео).