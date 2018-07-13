Атака России на украинскую музыку: в сети рассказали о новой форме гибридной войны

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Фанаты "русского мира" и боты развязали настоящую войну против украинской культуры

Россияне ставят тысячи дизлайков под украиноязычными клипами, которые выбиваются в рейтинге YouTube. Это является новой формой гибридной войны Кремля против Украины. Об этом рассказал активист, основатель движения "Переходь на українську" Александр Иванов на своей Facebook-странице.

Он напомнил, что популярный видеохостинг недавно запустил рейтинг музыкальных видео по странам. И после этого, по словам Иванова, украинцы "разочарованно узнали, что у нас низкопробная русскоязычная попса занимает высокие места в рейтингах".

"Жаль, но я чего-то другого вряд ли ожидал от украинцев. Но на днях появилась новость, что украиноязычный сингл группы KAZKA "Плакала" вышел на первое место в рейтинге украинского YouTube", - отметил он.

Потом активист узнал, что украиноязычным клипам и песням, которые вышли в 2018 году, "вероятно автоматически накручивают тысячи дизлайков". Также Иванов навел несколько примеров. Среди тех, кому "накрутили дизлайки" оказались клип группы KAZKA "Дива" (15 тыс. лайков и 17 тыс. дизлайков), видео группы "Без Обмежень" "Листопад" (4,3 тыс. лайков и 1 тыс. дизлайков), клип Златы Огневич "Do мене" (16 тыс. лайков и 5,4 тыс. дизлайков) и другие. При этом сразу после выхода клипа "Без Обмежень" за считанные минуты появилось 2 тыс. дизлайков, но потом негативные оценки частично были убраны.

Скриншот (facebook.com/alex.ivanov.980)

"Все вышеприведенные видео - современные. Похоже, все активно поднимались в рейтинге YouTube, соответственно, их сбивали дизлайками. Несмотря на это, песне "Плакала" все же каким-то чудом удалось пробиться. Чтобы подтвердить гипотезу атаки на песни в рейтинге YouTube, я также пересмотрел соотношение лайков и дизлайков около сотни песен украинских исполнителей, которые немного старше вышеприведенных. У них так же при миллионах просмотров соотношение дизлайков к лайков несколько процентов максимум. Тогда как у новых клипов, которые выбиваются в топ YouTube, 20-50% дизлайков", - отметил Иванов.

Активист припустил, что многим людям может просто не нравится конкретные вышеприведенные исполнители, поэтому они упорно дизлайкают их.

"Но я проверил другие песни этих исполнителей, которые по стилю и подаче клипов практически не отличаются, и у них нет такого большого количества дизлайков. Поэтому тоже отпадает", - сказал активист.

Кто за этим стоит? Вариантов, по словам Александра, может быть несколько (при этом они не исключают друг друга).

"1. Ольгино по отмашке из Кремля 2. Российские "ватники". 3. Украинские "ватники". Но в целом - это "русский мир", - подытожил Иванов, дав несколько советов тем, кто хочет поддерживать украинскую музыку и бороться с российской агрессией на культурном фронте.

Скриншот поста (facebook.com/alex.ivanov.980)

"Отмечу, что такие массированные атаки дизлайками (предположительно, ботами) на украиноязычные песни, которые недавно появились и выбиваются высоко в рейтинге YouTube в Украине, - это еще один очень важный аспект войны России против Украины. Им очень печет украинский язык и культура. Давайте сделаем так, чтобы украинского было больше!" - призвал активист.

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Видео: РБК-Украина