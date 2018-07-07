Впервые в чартах клипов YouTube 1-е место заняла песня на украинском языке

На вершине украинского рейтинга сейчас находится песня "Плакала" группы KAZKA

Песня группы KAZKA "Плакала" является на сегодня лидером чарта клипов в украинском сегменте YouTube. Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта в YouTube.

Видео с песней "Плакала" группы KAZKA было опубликовано в YouTube 17 мая 2018 года. С того дня видео постепенно продвигалось в чарте к вершине топа. Путь к "победе" был тяжелым:

1 неделя – 59 место;

2 неделя – 6 место;

3 неделя – 4 место;

4 неделя – 2 место;

5 неделя – 3 место;

6 неделя – 1 место.

Вечером 6-го июля песня без клипа "Плакала" в чарте украинских клипов заняла первое место. На текущий момент ролик с украиноязычной музыкой имеет более 9 700 000 просмотров.

Следует напомнить, что украинский чарт клипов в YouTube существует с мая 2018 года. В пятерку наиболее просматриваемых клипов среди украинского сегмента на текущий момент попала Светлана Лобода с песней "Суперзвезда", за ней идет "Е, бой" группы "Время и Стекло", Оля Полякова со своей "Королевой ночи", Тимати и Егор Крид с клипом "Гучи".

Скриншот музыкального хит-парада в украинском сегменте (charts.youtube.com)

Отмечается также, что альбом KARMA группы KAZKA попал в список лучших альбомных релизов Украины за первое полугодие 2018-го.

Видео: (YouTube.com/KAZKA)

Напомним, участница группы KAZKA призналась в странных увлечениях.

Видео: video.rbc.ua