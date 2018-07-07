Вперше в чартах кліпів YouTube 1-е місце посіла пісня українською мовою

На вершині українського рейтингу зараз знаходиться пісня "Плакала" групи KAZKA
Пісня групи KAZKA "Плакала" є на сьогодні лідером чарту кліпів в українському сегменті YouTube. Про це свідчить рейтинг, який можна побачити на сторінці відповідного чарту в YouTube.
Відео з піснею "Плакала" групи KAZKA було опубліковане на YouTube 17 травня 2018 року. З того дня запис поступово просувався в чарті до вершини топа. Шлях до "перемоги" був важким:
1 тиждень – 59 місце;
2 тиждень – 6 місце;
3 тиждень – 4 місце;
4 тиждень – 2 місце;
5 тиждень – 3 місце;
6 тиждень – 1 місце.
Увечері 6-го липня пісня без кліпу "Плакала" в чарті українських кліпів посіла перше місце. На поточний момент ролик з україномовною музикою має більше 9 700 000 переглядів.
Слід нагадати, що український чарт кліпів YouTube існує з травня 2018 року. У п'ятірку найпопулярніших кліпів серед українського сегмента на поточний момент потрапила Світлана Лобода з піснею "Суперзірка", за нею йде "Е, бій" групи "Час і Скло", Оля Полякова зі своєю "Королевою ночі", Тіматі і Єгор Крід з кліпом "Гучи".
Скріншот музичного хіт-параду в українському сегменті (charts.youtube.com)
Відзначається також, що альбом KARMA групи KAZKA потрапив у список кращих альбомних релізів України за перше півріччя 2018-го.
Відео: YouTube.com/KAZKA)
Нагадаємо, учасниця групи KAZKA зізналася в дивних захоплення.
Відео: video.rbc.ua