Вперше в чартах кліпів YouTube 1-е місце посіла пісня українською мовою

На вершині українського рейтингу зараз знаходиться пісня "Плакала" групи KAZKA

Пісня групи KAZKA "Плакала" є на сьогодні лідером чарту кліпів в українському сегменті YouTube. Про це свідчить рейтинг, який можна побачити на сторінці відповідного чарту в YouTube.

Відео з піснею "Плакала" групи KAZKA було опубліковане на YouTube 17 травня 2018 року. З того дня запис поступово просувався в чарті до вершини топа. Шлях до "перемоги" був важким:

1 тиждень – 59 місце;

2 тиждень – 6 місце;

3 тиждень – 4 місце;

4 тиждень – 2 місце;

5 тиждень – 3 місце;

6 тиждень – 1 місце.

Увечері 6-го липня пісня без кліпу "Плакала" в чарті українських кліпів посіла перше місце. На поточний момент ролик з україномовною музикою має більше 9 700 000 переглядів.

Слід нагадати, що український чарт кліпів YouTube існує з травня 2018 року. У п'ятірку найпопулярніших кліпів серед українського сегмента на поточний момент потрапила Світлана Лобода з піснею "Суперзірка", за нею йде "Е, бій" групи "Час і Скло", Оля Полякова зі своєю "Королевою ночі", Тіматі і Єгор Крід з кліпом "Гучи".

Скріншот музичного хіт-параду в українському сегменті (charts.youtube.com)

Відзначається також, що альбом KARMA групи KAZKA потрапив у список кращих альбомних релізів України за перше півріччя 2018-го.

Відео: YouTube.com/KAZKA)

Нагадаємо, учасниця групи KAZKA зізналася в дивних захоплення.

Відео: video.rbc.ua