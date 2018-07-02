Автомобиль известного украинского музыканта раздавило дерево (фото)

Певец показал последствия непогоды

Известный украинский певец, лидер рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в досадную ситуацию. В результате непогоды на его автомобиль Volvo упала яблоня. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

По дороге с фестиваля Lesia Grand Fest, который проходил в Житомирской области, певец заехал навестить родителей. Утром он увидел, что его кроссовер оказался в плену у большого дерева. Однако, по словам Харчишина, авто не сильно пострадало.

Фото: Яблоня на авто (instagram.com/valeriy.drugarika)

Фото: Яблоня на авто (instagram.com/valeriy.drugarika)

"А фестиваль #лесяграндфест был хороший, хотя и воды было много ...Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo XC60 мужественно восприняла удар судьбы", - написал певец.

"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются", - отметил Харчишин.

Скриншот поста (instagram.com/valeriy.drugarika)

Ранее сообщалось, под Киевом дерево упало прямо на дорогу и раздавило автомобиль.

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