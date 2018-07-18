Так беременна или нет? Надя Дорофеева прокомментировала наконец слухи

Певица расставила точки над "і"
Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева наконец решила вмешаться и прокомментировать распространившийся слух о своей беременности.
Отметим, что после возвращения с отдыха на Бали Дорофеева, где она была вместе с друзьями и мужем, опубликовала фото в купальнике, позируя в своем столичном шоу-руме одежды. Однако наблюдательные фанаты певицы заметили ее немного округлившиеся формы, особенно животик.
Надя Дорофеева немного поправилась (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Тогда поклонники певицы растерялись в догадка: так беременна Дорофеева или нет? Недавно певицы все же прокомментировала этот слух. Все оказалось достаточно тривиально.
"Переела", - коротко прокомментировала Надя Дорофеева.
При этом украинская исполнительница опубликовала в разделе "истории" на своей instagram-страничке скриншот новости с красноречивым названием, поверх которого и дала ответ о своем якобы "чудесном положении".
Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, что сейчас фанаты Дорофеевой предвкушают ее новую видеоработу на песню "Глубоко", которую она исполнила вместе с певцом MONATIK.
Презентация новой песни Дорофеевой и MONATIK состоялась недавно. Однако украинские исполнители пообещали в скором времени порадовать фанов и клипом на новую песню. Кстати, Дорофеева отметила, что клип можно будет увидеть уже в этот четверг, 19 июля.
На своей instagram-страничке Дорофеева даже опубликовала короткий видео-тизер нового клипа.
Тизер клипа на песню "Глубоко" Дорофеевой и Монатика (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также отметим, что до этого Дорофеева показала, как же отдохнула на Бали вместе со своим мужем - певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.
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