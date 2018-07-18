Так беременна или нет? Надя Дорофеева прокомментировала наконец слухи

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица расставила точки над "і"

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева наконец решила вмешаться и прокомментировать распространившийся слух о своей беременности.

Отметим, что после возвращения с отдыха на Бали Дорофеева, где она была вместе с друзьями и мужем, опубликовала фото в купальнике, позируя в своем столичном шоу-руме одежды. Однако наблюдательные фанаты певицы заметили ее немного округлившиеся формы, особенно животик.

Надя Дорофеева немного поправилась (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тогда поклонники певицы растерялись в догадка: так беременна Дорофеева или нет? Недавно певицы все же прокомментировала этот слух. Все оказалось достаточно тривиально.

"Переела", - коротко прокомментировала Надя Дорофеева.

При этом украинская исполнительница опубликовала в разделе "истории" на своей instagram-страничке скриншот новости с красноречивым названием, поверх которого и дала ответ о своем якобы "чудесном положении".

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что сейчас фанаты Дорофеевой предвкушают ее новую видеоработу на песню "Глубоко", которую она исполнила вместе с певцом MONATIK.

Презентация новой песни Дорофеевой и MONATIK состоялась недавно. Однако украинские исполнители пообещали в скором времени порадовать фанов и клипом на новую песню. Кстати, Дорофеева отметила, что клип можно будет увидеть уже в этот четверг, 19 июля.

На своей instagram-страничке Дорофеева даже опубликовала короткий видео-тизер нового клипа.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Июл 2018 в 1:06 PDT

Тизер клипа на песню "Глубоко" Дорофеевой и Монатика (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также отметим, что до этого Дорофеева показала, как же отдохнула на Бали вместе со своим мужем - певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

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