"Беременна?": подруга Регины Тодоренко заставила ее разоткровенничаться о личной жизни (видео)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

На шоу отметили изменения в фигуре Тодоренко

Российская блогер и нынешняя ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева склонила украинскую ведущую и свою подругу Регину Тодоренко на откровенный разговор о личной жизни. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Во время шоу Тодоренко заявляла, что предложения ее молодой человек пока не делает. Хотя уже известно, что ведущая выходит замуж за своего возлюбленного – российского певца Влада Топалова.

Также Ивлеева подогрела слухи о том, что Регина беременна. Во время одного из конкурсов в рамках ведущая шоу заметила, что Тодоренко несколько поправилась.

На шоу Регина подметила, что у них с Ивлеевой есть много общего.

"Оба наших молодых человека участвовали в дуэте, где был черненький, а потом они распались", - сказала Регина.

Ивлеева состоит в отношениях с российским рэп-исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк).

Видео: Agentshow #1 Регина Тодоренко (YouTube/Настя Ивлеева)

Напомним, Влад Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко.

Ранее сообщалось, что раскрыто имя новой ведущей "Орла и Решки".

Режиссер и телеведущий популярного украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" сообщил, что новой ведущей нового "морского" сезона станет певица и подруга экс-участницы проекта Регины Тодоренко.

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