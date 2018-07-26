Подруга Тодоренко: раскрыто имя новой ведущей Орла и Решки

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Режиссер телепроекта раскрыл имя новой телеведущей

Режиссер и телеведущий популярного украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" рассказал о том, что певица и подруга экс-участницы проекта Регины Тодоренко станет новой ведущей нового "морского" сезона. Ее имя Алина Астровская. Об этом Евгений Синельников сообщил на своей странице в Instagram.

"А у нас, на работе мечты, новая подопытная. @alina_astrovskaya_ поздравляю!" – написал он в публикации.

Публикация от Синельников Евгений (@synelnykov_yevgen) 26 Июл 2018 в 12:21 PDT

Видео: новая ведущая "Орла и Решки" (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Пользователи обрадовались этой новости, а также отметили, что она похожа на Регину Тодоренко.

"Очень харизматичная", "Давно пора было", "Какая красотка", "Очень классно", "А хорошенькая же", "Какой красивый человек!", "Подружка пришла на замену, очень похожа на Регину", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Информацию подтвердили также на официальном аккаунте телепрограммы.

"*барабанная дробь* Вот же она! Новая ведущая “Морского сезона-2” Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими", - говорится в посте.

Фото: Алина Астровская (instagram.com/orelireshka_official)

Недавно стало известно о том, что один из ведущих "Орла и Решки" Антон Птушкин покидает работу в проекте. Напарницей ведущего была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Также мы писали о том, что российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко, когда они находились на отдыхе на острове Корсике.

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