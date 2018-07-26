Подруга Тодоренко: розкрито ім'я нової ведучої Орла і Решки

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Режисер телепроекту розкрив ім'я нової телеведучої

Режисер і телеведучий популярного українського тревел-шоу "Орел і Решка" розповів про те, що співачка і подруга екс-учасниці проекту Регіни Тодоренко стане новою ведучою нового "морського" сезону. Її ім'я Аліна Астровська. Про це Євген Синельников повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"А у нас, на роботі мрії, нова піддослідна. @alina_astrovskaya_ вітаю!" – написав він у публікації.

Публікація від Синельников Євген (@synelnykov_yevgen) 26 Лип 2018 в 12:21 PDT

Відео: нова ведуча "Орла і Решки" (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Користувачі зраділи цій новині, а також зазначили, що вона схожа на Регіну Тодоренко.

"Дуже харизматична", "Давно пора було", "Яка красуня", "Дуже класно", "А хороша ж", "Який гарний чоловік!", "Подружка прийшла на заміну, дуже схожа на Регіну", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Інформацію підтвердили також на офіційному акаунті телепрограми.

"*барабанний дріб* Ось же вона! Нова ведуча "Морського сезону-2" Аліна Астровська! Просимо любити, шанувати і не бути занадто суворими", - йдеться в пості.

Фото: Аліна Астровська (instagram.com/orelireshka_official)

Нещодавно стало відомо про те, що один з телеведучих "Орла і Решки" Антон Птушкін залишає роботу в проекті. Напарницею учасника була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Івлеєва.

Також ми писали про те, що російський співак Влад Топалов зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, популярній українській телеведучій Регіні Тодоренко, коли вони перебували на відпочинку на острові Корсиці.

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