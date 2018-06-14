Брюнетка с короткими волосами: Тина Кароль сразила наповал новым образом (фото)

Знаменитая певица удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

Украинская певица Тина Кароль предстала в новом образе. Артистка поделилась на странице в Instagram снимком, на котором ее просто не узнать. Другая стрижка и новый цвет волос звезды сразили наповал ее поклонников.

Как оказалось, Кароль сменила имидж для съемок в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие".

Фото: Тина кароль в новом образе (пресс-служба)

Тина, к слову, исполнила в фильме главную роль. Певица сыграла роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

Рабочие кадры со съемок фильма (пресс-служба)

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Лезина.

В киношном амплуа Тину Кароль не узнать! Нет ее фирменной красной помады, да еще и черный парик. Певица максимально поменялась для фильма.

Фото: Тина Кароль на съемках (пресс-служба)

"Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино", - говорит режиссер фильма Евгений Баранов.

Отметим, что главную мужскую роль в фильме исполнил Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях мы увидим целую плеяду знаменитых актеров - в фильме сыграли Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко, Алексей Нежурко, Дмитрий Гольдман, Александр Ведменский, Дмитрий Вивчарюк и Дмитрий Чернов.

Премьера фильма запланирована на 2019 год.

Видео: интересные факты из жизни Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детским онкологическим больницам Украины в 2018 году. Необходимые медикаменты в этом году уже получили больницы Запорожья, Николаева, Кропивницкого, Лисичанска, Сум, Харькова и Одессы.

Ранее в Обухове Киевской области был зафиксирован танцевальный рекорд. Более тысячи детей приняли участие во флешмобе – они танцевали под песню Тины Кароль "Україна – це ти".