"Україна -це ти": сеть растрогало видео массового танца детей в Обухове

Украинские дети установили новый рекорд

В пятницу, 1 июня, в Обухове, киевской области был зафиксирован танцевальный рекорд. Более тысячи детей приняли участие во флешмобе – они танцевали под песню знаменитой украинской певицы Тины Кароль "Україна – це ти". Завораживающее видео певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

В акции, которая прошла 1 июня в Обухове, приняли участие более тысячи детей. Они надели вышитые рубашки и съехались со всего города, чтобы вместе станцевать и установить новый всеукраинский рекорд.

Известно, что детям понадобилось всего три репетиции, чтобы добиться такого потрясающего результата.

Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 2 Июн 2018 в 9:38 PDT

Пользователи социальных сетей в восторге от видео.

"Как красиво!", "Невероятно! Очень люблю эту песню", "В этом видео показана сила украинцев. И с такими людьми, как Тина, украинцев никто не сломает", - пишут пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

"Очень рада, что наш флеш-моб увидела Тина Кароль. Нам было очень сложно, ведь со всей массы детей всего лишь 200 знали комбинации. Репетировали мы всего два дня и я считаю, что за такое короткое время -это очень хороший результат! Люди говорят, что на разных флеш-мобах было больше детей, но рекорд дали именно нам. Это был десткий флеш-моб с ленточками, кроме того мы вызвали специальную службу реестров и рекордов и телеканал "1+1". Спасибо всем за приятные слова", - написала пользователь Степанюк.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

"Потрясающе! Как же сильно эту песню поют на концертах не только в Украине! Это история, которая будет передаваться из поколения в поколения, эту историю создает Вы - Тина Кароль и народ!", - пишет Света Зрилина.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

"Это искренние чувства. Они нереальны. Я из Азербайджана, но во время прослушивания этой песни мурашки табунами. Не понимаю, как так происходит, но это чудо. Тина-вы чудо", - написала Улимистина.

Кстати, Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям.

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Видео: video.rbc.ua