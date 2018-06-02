"Україна -це ти": мережу зворушило відео масового танцю дітей в Обухові

Українські діти встановили новий рекорд

У п'ятницю, 1 червня, в Обухові київської області був зафіксований танцювальний рекорд. Більше тисячі дітей взяли участь у флешмобі – вони танцювали під пісню знаменитої української співачки Тіни Кароль "Україна – це ти". Чарівне відео співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

В акції, яка відбулася 1 червня в Обухові, взяли участь більше тисячі дітей. Вони одягли вишиті сорочки і з'їхалися з усього міста, щоб разом потанцювати і встановити новий всеукраїнський рекорд.

Відомо, що дітям знадобилося всього три репетиції, щоб домогтися такого приголомшливого результату.

Публікація від Tina Karol (@tina_karol) 2 Черв 2018 в 9:38 PDT

Користувачі соціальних мереж в захваті від відео.

"Як красиво!", "Неймовірно! Дуже люблю цю пісню", "У цьому відео показана сила українців. І з такими людьми, як Тіна, українців ніхто не зламає", - пишуть користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

"Дуже рада, що наш флеш-моб побачила Тіна Кароль. Нам було дуже складно, адже з усієї маси дітей всього лише 200 знали комбінації. Репетирували ми всього два дні і я вважаю, що за такий короткий час -це дуже хороший результат! Люди кажуть, що на різних флеш-мобах було більше дітей, але рекорд дали саме нам. Це був дитячий флеш-моб з стрічками, крім того ми викликали спеціальну службу реєстрів і рекордів і телеканал "1+1". Дякую всім за приємні слова", - написала користувач Степанюк.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

"Приголомшливо! Як же сильно цю пісню співають на концертах не тільки в Україні! Це історія, яка буде передаватися з покоління в покоління, цю історію створює Ви - Тіна Кароль і народ!", - пише Світла Зрилина.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

"Це щирі почуття. Вони нереальні. Я з Азербайджану, але під час прослуховування цієї пісні мурашки табунами. Не розумію, як так відбувається, але це диво. Тіна-ви диво", - написала Улимистина.

До речі, Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям.

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Відео: video.rbc.ua