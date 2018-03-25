Будущая бабушка: мама Джамалы рассказала, как ей удалось воспитать звезду

Мама звезды признается, что для нее важно семейное счастье дочери, а не ее карьера
Джамала похвасталась своей мамой, сообщив поклонникам, что интервью с Галиной Михайловной можно будет увидеть в "Светской жизни". Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
И действительно, будущая бабушка поговорила с Катей Осадчей, поделившись личным.
Скриншот страницы instagram.com/jamalajaaa
"Когда родилась Сусанна, я увлеклась джазом и очень любила Эллу Фитцджеральд. С самых пеленок она слушала музыку пока спала, но потом невозможно было выключить, она так кричала", - рассказывает мама Джамалы.
В прошлом мама певицы была профессиональной пианисткой, но считает, что не слава главное в жизни, а семья.
"Я часто говорю дочери, что я не хочу ее звездности, а хочу чтобы у нее была семья. Потому что - это самое главное в жизни", - рассказала мама Джамалы Галина Михайловна Тумасова.
Сейчас мама звезды все же рада, что дочери удалось воплотить ее мечту и стать известной.
Интервью с мамой Джамалы в выпуске (видео: youtube.com/Світське життя)
"То, чего я не достигла, дала себе слово, что дам своим детям, чтобы они были лучше меня", - заявила Галина Михайловна.
Напомним, известная украинская певица Джамала похвасталась яркими и необычными тюльпанами, названными в ее честь.