Будут реже появляться на публике: принц Гарри обеспокоен ажиотажем вокруг его супруги

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог Сассекский хочет уберечь Меган Маркл от потенциальной опасности

Принц Гарри проявляет обеспокоенность из-за бешеной популярности своей звездной супруги и экс-актрисы Меган Маркл. Информация об этом появилась в издании "Vanity Fair".

Сообщение об этом прозвучало от королевского корреспондента Кэти Николл, который в свою очередь сослался на инсайдера, приближенного к королевской семье.

В частности, стало известно, что последний месяц лета герцог и герцогиня Сассекские проведут в изоляции от журналистов и папарацци, а после возвращения к королевским обязанностям, Гарри и Меган станут реже появляться на публике.

"Гарри беспокоится, что вокруг Меган слишком много истерии и он хочет немного притормозить", - процитировало сказанные инсайдером слова издание.

Также отмечается, что принц Гарри всегда негативно относился к папарацци и прессе, это обусловлено обстоятельствами смерти его матери. По данным неофициального биографа королевской семьи Дункана Ларкомба, английский принц винит СМИ в смерти принцессы Дианы, а также хочет защитить свою благоверную от потенциальной смертельной опасности, которой в свое время пресса подвергла его мать.

"По мнению Гарри, именно пресса убила его мать. Я знаю это, потому что он лично говорил мне об этом", - отметил Ларкомб.

Кстати, мы ранее писали о том, что Меган и Гарри совершили первую совместную поездку как супруги, а еще в сети появилась их совместная монограмма.

Ранее также сообщалось, что муж Меган Маркл внес коррективы в ее гардероб.

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