Меган Маркл и принц Гарри совершили первую официальную поездку как супруги

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Супруги посетили Ирландию

Вчера, 10 июля, принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в Ирландию с официальным визитом, который для молодоженов является первым. Об этом сообщается на официальной странице Кессингтонского дворца в Instagram.

"Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Дублин в качестве своего первого официального визита в Ирландию", - сообщается в публикации. Гостей встретил тишех – премьер-министр Ирландии – Лео Варадкар.

Фото: Меган Маркл, принц Гарри и Лео Варадкар (instagram.com/kensingtonroyal)

В Дублине Меган Маркл вышла в элегантном темно-зеленом платье от Givenchy, бежевых туфлях и с темно-коричневой сумочкой. Ее супруг принц Гарри был одет в классический костюм темного-синего оттенка.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог и герцогиня планируют посетить ряд мест, связанных с культурой, спортом и предпринимательством. Они уже успели совершить одну встречу. "Этим вечером герцог и герцогиня Сассекские встретились с людьми со всей страны, которые формируют будущее Ирландии, включая легенду регби Брайна О'Дрисколла", - написано в другой публикации в Instagram Кессингтонского дворца.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на встрече (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Гарри и Брайан О'Дрисколл (instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, в понедельник супруги уже поддержали принца Уильяма и Кейт Миддлтон на крестинах принца Луи, а утром следующего дня они посетили парад BBC в Лондоне.

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