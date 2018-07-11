Меган Маркл і принц Гаррі здійснили першу офіційну поїздку як подружжя

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Подружжя відвідали Ірландію

Вчора, 10 липня, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирушили до Ірландії з офіційним візитом, який для молодят є першим. Про це повідомляється на офіційній сторінці Кессингтонського палацу в Instagram.

"Герцог і герцогиня Сассекські прибули в Дублін в якості свого першого офіційного візиту в Ірландію", - повідомляється в публікації. Гостей зустрів тишех – прем'єр-міністр Ірландії – Лео Варадкар.

Фото: Меган Маркл, принц Гаррі і Лео Варадкар (instagram.com/kensingtonroyal)

В Дубліні Меган Маркл вийшла в елегантній темно-зеленій сукні від Givenchy, бежевих туфлях і з темно-коричневою сумочкою. Її чоловік принц Гаррі був одягнений у класичний костюм темного-синього відтінку.

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог і герцогиня планують відвідати низку місць, пов'язаних з культурою, спортом і підприємництвом. Вони вже встигли здійснити одну зустріч. "Цим вечором герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з людьми з усієї країни, які формують майбутнє Ірландії, включаючи легенду регбі Брайна О'Дрісколла", - написано в іншій публікації в Instagram Кессингтонського палацу.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на зустрічі (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Гаррі і Брайан О'Дрісколл (instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, в понеділок подружжя вже підтримало принца Вільяма і Кейт Міддлтон на хрестинах принца Луї, а вранці наступного дня вони відвідали парад BBC у Лондоні.

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