"Бывает сложно": Гайтана поразила трогательным снимком с мужем

Певица показала, как отдыхает с семьей

Известная украинская певица Гайтана показала подписчикам трогательное фото с мужем – продюсером Алексом Смартом. Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram.

"Жизнь как океан, где никто не гарантирует тебе штиль и покой. Бывает сложно. Иногда кажется, что волна вот-вот и накроет, и в такие моменты не стыдно, что мы боимся стихии, которая может все уничтожить", - говорится в подписи к фото.

Фото: скриншот поста (instagram.com/gaitana_music)

Гайтана уверена, что в такие моменты "в сердце живет вера в капитана, которого мы выбрали для жизни".

Обратим внимание, что на опубликованном фото супружескую пару можно заметить во время поездки на лодке. Всего за несколько часов снимок успел собрать около четырех сотен лаков. Примечательно, что возможность комментировать фотоснимок певица выключила.

Фото: Гайтана на отдыхе с мужем (instagram.com/gaitana_music)

Кстати, известная украинская певица Гайтана поделилась с фанами секретом, как ей удалось быстро вернуть дородовую форму. Она воспитывает дочь Сапфир-Николь, которую родила в июле прошлого года.

Артистка считает, что залог стройной фигуры – это позитивное душевное состояние и спорт.

"Хорошее настроение, желание выглядеть так, как я нравлюсь себе, - это прежде всего. Вот своему мужу я нравлюсь, когда я немного такая пышная. Но я поняла, что я хочу носить ту одежду, которая у меня есть. Я не хочу покупать что-то другое, поэтому нужно похудеть и ради экономии тоже. Мне нравится быть в хорошей форме, тогда легко гулять с дочкой, и на сцене чувствуешь себя отлично", - рассказала Гайтана.

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