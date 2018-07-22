"Человек из народа": скандально известный Алексей Панин показал себя "во всей красе" (фото)

Артист признался, что он в такой одежде выносит не только мусор
Скандально известный актер Алексей Панин, который прогуливался по улицам в женском эротическом белье, покорил сеть новым своим нарядом. На этот раз он надел изношенный спортивный костюм с дыркой на "пятой точке". Фотографии с прогулки в странном одеянии он опубликовал на своей странице в Instagram.
"И мусор выносить иду в кашне. И с дыркой на попе", — написал о своем променаде Алексей Панин под фото.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/alexeypanin99
Фото: (instagram.com/alexeypanin99)
В комментариях под фотографиями пользователи написали, что именно таким должен быть настоящий артист и поддержали его "домашний стиль".
"Классный прикид", "Вот таким должен быть настоящий Народный Артист", "Ты классный, живой и настоящий!", "Ахахаа! Смело)", " Алексей, как всегда, в своем репертуаре)", "Леха самый крутой чел", " Зато штаны красные и с лампасами - тренд!", " Я поржала. Вот что значит - Человек из народа", "Приколист", "Это нормально. Это по-русски!" — пишут под публикацией пользователи сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/alexeypanin99
Напомним, что известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ.
Видео: (video.rbc.ua)