"Если хотят чуть-чуть пожить": скандальный Панин призвал "валить" из России

Он считает, что в РФ никогда ничего не изменится

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ. Об этом передает российский телеканал "360".

Такое заявление Панин сделал, прокомментировав инициативу Жириновского, который предложил при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью.

Актер считает, что такой закон не примут, и добавил, что его не интересует ничего из происходящего в России.

"Этот закон никогда не примут. Я не хочу никого оскорблять. Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране. В этой стране никогда ничего не изменится", - говорит Алексей.

При этом скандальный актер добавил, что его больше волнует, что в России "люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим".

"Это, конечно, здорово, но не когда умирают люди. Я могу дать совет всем людям, которые здесь живут. Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны", - подытожил Алексей.

Панин уже делал подобное заявление. Недавно он в интервью поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, заявившего, что в РФ царит наглость и хамство. Тогда Панин тоже сказал, что из "России надо валить и любить ее на расстоянии".

Ранее сообщалось, что скандальный российский актер Алексей Панин сбежал из России, оставив огромные долги. Об этом передают росСМИ. Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. При этом артист признался радио "Говорит Москва", что успел уехать в Италию.

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