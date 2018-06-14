"Якщо хочуть трохи пожити": скандальний Панін закликав "валити" з Росії

Він вважає, що в РФ ніколи нічого не зміниться

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ. Про це передає російський телеканал "360".

Таку заяву Панін зробив, прокоментувавши ініціативу Жириновського, який запропонував при суперечці батьків за право опіки передавати дитини в іншу сім'ю.

Актор вважає, що такий закон не приймуть, і додав, що його не цікавить нічого з того, що відбувається в Росії.

"Цей закон ніколи не приймуть. Я не хочу нікого ображати. Мені не цікаво, що каже Жириновський. Не цікаво, що відбувається в Держдумі. Мені не цікаво, що відбувається в цій країні. У цій країні ніколи нічого не зміниться", - говорить Олексій.

При цьому скандальний актор додав, що його більше хвилює, що в Росії "люди вмирають, коли ми проводимо чемпіонати світу".

"Це, звичайно, здорово, але не коли помирають люди. Я можу дати пораду всім людям, які тут живуть. Якщо вони хочуть хоч трохи пожити, як люди, нехай продають все, що у них є, і валять з цієї країни", - підсумував Олексій.

Панін вже робив подібну заяву. Нещодавно він в інтерв'ю підтримав свого колегу Олексія Серебрякова, який заявив, що в РФ панує нахабство і хамство. Тоді Панін теж сказав, що з "Росії треба валити і любити її на відстані".

Раніше повідомлялося, що скандальний російський актор Олексій Панін втік з Росії, залишивши величезні борги. Про це передають росСМИ. Суд заборонив Паніну, борги якого по аліментах перевищують мільйон рублів, залишати Росію. При цьому артист зізнався радіо "Говорить Москва", що встиг виїхати в Італію.

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