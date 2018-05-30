В Черкасской области похоронили маму Олега Винника (видео)

Женщину провели в последний путь в родном селе

В Червоном Куте Черкасской области, в родном селе известного украинского певца Олега Винника, похоронили его мать - 80-летнюю Анну Яковлевну, которая умерла 28 мая. Об этом сообщает ТСН.

На прощальную церемонию пришли родные и односельчане.

По информации издания, провести маму в последний путь приехал и Олег Винник.

Видео: Похороны матери Олега Винника (YouTube/ТСН)

Отмечается, что журналистов на церемонию не пускали.

Ранее сообщалось, что Олег Винник посвятил концерт умершей маме.

Известный украинский певец Олег Винник, у которого 28 мая умерла мама, не смотря на траур, дал концерт в Тернополе. Во время выступления певец обратился к зрителям со сцены.

Винник объяснил, что концерт – исполнение воли его матери, которая взяла с него обещание, что он никогда не отменит ни одного концерта.

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