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В Черкасской области похоронили маму Олега Винника (видео)

STYLERЗвёзды        30.05.2018 - 21:13
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Женщину провели в последний путь в родном селе

В Червоном Куте Черкасской области, в родном селе известного украинского певца Олега Винника, похоронили его мать - 80-летнюю Анну Яковлевну, которая умерла 28 мая. Об этом сообщает ТСН.

На прощальную церемонию пришли родные и односельчане.

По информации издания, провести маму в последний путь приехал и Олег Винник.

Видео: Похороны матери Олега Винника (YouTube/ТСН)

Отмечается, что журналистов на церемонию не пускали.

Ранее сообщалось, что Олег Винник посвятил концерт умершей маме.

Известный украинский певец Олег Винник, у которого 28 мая умерла мама, не смотря на траур, дал концерт в Тернополе. Во время выступления певец обратился к зрителям со сцены.

Винник объяснил, что концерт – исполнение воли его матери, которая взяла с него обещание, что он  никогда не отменит ни одного концерта.

Что вы не знали о любимце страны (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Олег Винник
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