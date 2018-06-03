В честь Елизаветы II выпустили гигантсткую монету

Монетный двор Великобритании выпустил монету в честь сапфирового юбилея со дня коронации Королевы
В честь 65-летия правления Елизаветы II монетный двор Великобритании выпустил гигантсткую монету из серебра 999 пробы, передает Royalmint.com.
Денежный знак был выпущен в 125 экземплярах. Каждая из монет весит один килограмм и пять граммов. Диаметр – 10 сантиметров.
Номинал монеты – 500 фунтов стерлингов (почти 17,5 тысяч гривен, - прим.ред.).
Стоимость денежного знака на официальном сайте монетного двора составляет 2050 фунтов стерлингов (71,2 тысяч гривен, - прим.ред.).
Монета в честь Елизаветы II. Фото: royalmint.com
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