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В честь Елизаветы II выпустили гигантсткую монету

STYLERЗвёзды        03.06.2018 - 13:19
Фото: Королева Елизавета II (royal.uk)
Фото: Королева Елизавета II (royal.uk)

Монетный двор Великобритании выпустил монету в честь сапфирового юбилея со дня коронации Королевы

В честь 65-летия правления Елизаветы II монетный двор Великобритании выпустил гигантсткую монету из серебра 999 пробы, передает Royalmint.com.

Денежный знак был выпущен в 125 экземплярах. Каждая из монет весит один килограмм и пять граммов. Диаметр – 10 сантиметров.

Номинал монеты – 500 фунтов стерлингов (почти 17,5 тысяч гривен, - прим.ред.).

Стоимость денежного знака на официальном сайте монетного двора составляет 2050 фунтов стерлингов (71,2 тысяч гривен, - прим.ред.).

Монета в честь Елизаветы II. Фото: royalmint.com 

Ранее Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб.

Видео: video.rbc.ua

 

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Теги: Елизавета II, королева
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