"Тихий океан, маки и лучи солнца": Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб (фото)

Герб герцогини Сассекской Меган Маркл утверждала королева Елизавета ІІ

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия в Винздоре. После знаменательного события звезда сериала "Форс-мажоры", бывшая актриса Меган Маркл получила титул и собственный герб. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

После бракосочетания простая гражданка Америки получила титул герцогини Сассекской, а также стала членом большой королевской семьи. Помимо всего прочего герцогиня получила собственный герб, который был пропитан глубокими смыслами, связывающими его с происхождением девушки. Так, на гербе в большинстве своем изображена символика штата Калифорния, откуда родом Меган Маркл.

Голубой фон герба символизирует Тихий океан, который омывает калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающие герб, — солнце в родном штате герцогини. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце.

"Обычно защитники щита назначаются членами королевской семьи. Жены членов королевской семьи имеют одного из защитников на гербе (своего мужа) и символ новоиспеченной герцогини. Символом, относящимся к герцогине Сассекской, является певчая птица с приподнятыми, как бы летающими крыльями и открытым клювом, который с помощью пера олицетворяет силу общения", - сообщается в пресс-службе.

Фото: Герб (twitter.com/kensingtonroyal)

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых событий в мире. 33-летний внук королевы Елизаветы II, а также младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза наконец-то связал себя узами брака. Много лет он считался одним из самых завидных женихов на планете. Более миллиона человек следили за трансляцией церемонии в сети, а тысячи поклонников королевской семьи заполонили улицы города Виндзор, чтобы увидеть первый выход новоиспеченных супругов.

К слову, после того, как принц Гарри женился на Меган Маркл, стало известно, куда попал свадебный букет невесты. Его отослали в хоспис Святого Иосифа в Лондоне. Об этом сообщили на странице Facebook медицинского учреждения.

"Большая благодарность Гарри и Меган, а также флористу Филиппе Крэдок. Наш хоспис пахнет и выглядит невероятно. Какой прекрасный поступок!" - написали в соцсети работники хосписа Святого Иосифа.

Видео: video.rbc.ua