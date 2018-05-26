"Тихий океан, маки і промені сонця": Меган Маркл після весілля отримала власний герб (фото)

Герб герцогині Сассекської Меган Маркл затвердила королева Єлизавета ІІ

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбулася 19 травня в каплиці Святого Георгія в Вінздорі. Після знаменної події зірка серіалу "Форс-мажори", колишня актриса Меган Маркл отримала титул і власний герб. Про це повідомляє прес-служба Кенсінгтонського палацу.

Після одруження проста громадянка Америки отримала титул герцогині Сассекської, а також стала членом великої королівської сім'ї. Крім усього іншого герцогиня отримала власний герб, який був наповнений глибокими смислами, що пов'язують його з походженням дівчини. Так, на гербі, в більшості своїй, зображена символіка штату Каліфорнія, звідки родом Меган Маркл.

Голубий фон герба символізує Тихий океан, що омиває каліфорнійське узбережжя, а два золотих променя, що перетинають герб, — сонце в рідному штаті герцогині. На траві у нижній частині герба — кілька каліфорнійських маків і акокантер, які зростають в Кенсингтонському палаці.

"Зазвичай захисники щита призначаються членами королівської сім'ї. Дружини членів королівської сім'ї мають одного із захисників на гербі (свого чоловіка) і символ новоспеченої герцогині. Символом, що належать до герцогині Сассекской, є співочий птах з підведеними, як би літаючими крилами і відкритим дзьобом, який за допомогою пера уособлює силу спілкування", - повідомляється в прес-службі.

Фото: Герб (twitter.com/kensingtonroyal)

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл стало однією з найбільш очікуваних подій у світі. 33-річний онук королеви Єлизавети II, а також молодший син принцеси Діани і принца Чарльза нарешті зв'язав себе узами шлюбу. Багато років він вважався одним із найбільш завидних женихів на планеті. Більше мільйона людей стежили за трансляцією церемонії в мережі, а тисячі шанувальників королівської сім'ї заполонили вулиці міста Віндзор, щоб побачити перший вихід новоспеченого подружжя.

До речі, після того, як принц Гаррі одружився на Меган Маркл, стало відомо, куди потрапив весільний букет нареченої. Його відіслали в хоспіс Святого Йосипа в Лондоні. Про це повідомили на сторінці Facebook медичного закладу.

"Велика подяка Гаррі і Меган, а також флористу Філіпу Крэдок. Наш хоспіс пахне і виглядає неймовірно. Який прекрасний вчинок!" - написали у соцмережі працівники хоспісу Святого Йосипа.

Видео: video.rbc.ua