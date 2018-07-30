Четвероногие друзья украинских селебретис: топ-10 звездных песиков

Джамала и Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Собаки-фотомодели, собачки-актеры и даже собачки-влогеры - в милой "пушистой" подборке Styler

Сегодня в Украине собаки имеют не только известных хозяев, а и сами достаточно популярны в мире шоу-бизнеса: снимаются в рекламе, позируют для глянцев и даже ведут страницы в социальных сетях. А этой осенью на экраны даже выходит украинский фантастический фильм, где главную роль исполняет пес.

Какие породы самые популярные среди украинских селебретис и где чаще всего можно встретить звездную собаку - читайте в подборке Styler.

Знакомьтесь - Фокстер

Фокстер - главный герой украинского фантастического фильма "Фокстер & Макс". По сюжету он нано-робот - пес-супергерой со сверхспособностями. Сегодня он настоящая звезда YouTube, первый украинский пес-влогер. Он посещает интересные мероприятия и встречается с известными личностями.

Личный влог Фокстера - героя фильма "Фокстер & Макс" (видео: youtube.com/Foxter Vlog)

А совсем недавно был презентован проект Foxter Friendly Café, где Фокстер рассказывает о киевских заведениях, куда можно приходить с собаками. Увидеть фильм "Фокстер & Макс", с харизматичным псом в главной роли, можно будет уже с 25 октября.

Звездный пес Фокстер (фото: instagram.com/foxtermax)

Подруга NK - Мими

Мими - французская болонка породы бишон фризе. Четверолапая подружка Насти Каменских даже некоторое время была удостоена чести иметь собственную страницу в Instagram.

Мими Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Собака-актриса Ольги Сумской

Джессика познакомилась с известной актрисой благодаря мужу Сумской - Виталию Борисюку. Ведь тот, прислушиваясь к советам дочери, подарил любимой собаку.

Видно, творческая атмосфера быстро захватила и новую домашнюю любимицу, поэтому вскоре Джессика снялась в комедийном телесериале канала СТБ "Коли ми вдома".

Джессика Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Но кроме Джесси, у Сумской есть еще одна собачка - Жасмин. Тоже очень фотогенична.

Жасмин Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Лунтик инспектора

У звездного инспектора Фреймут есть не менее звездный песик Лунтик. Телеведущая рассказала, что у дочери Златы сильная аллергия на шерсть, но она всегда хотела собаку. Поэтому в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай принес Злате подарок - йоркширского терьера, шерсть которого не вызывает аллергических реакций. Песик сказочно появился, поэтому и назвали его сказочно - Лунтик.

На одной из съемок Фреймут рассказала, что Лунтика нельзя оставлять одного дома, потому что он требует внимания и заботы, а больше всего из домашних обожает маму Оли.

Лунтик Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Нора Зеленского

Идея завести собаку для семьи возникла у самого Владимира. В результате, четыре года назад в доме известного актера и телеведущего появилась швейцарская овчарка по кличке Нора. Как рассказал Владимир, она любимица всей семьи, особенно детей. Да это и не удивительно, белоснежная и пушистая, ну как такую не любить?

Нора Владимира Зеленского (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Джамала и Баду

Баду - любимый шпиц победительницы Евровидения 2016. "Собака-облизака" - так звезда называет свою любимицу, которую ей подарили на Новый Год. Джамала назвала ее в честь Эрики Баду - известной исполнительницы в стиле соул и ритм-энд-блюз. К тому же, в джазе есть распевки, где вместо слов используют сочетание "ба-ду-ба-ду-ба-ду".

Баду Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Миниатюрное существо довольно часто снимается в клипах хозяйки, ездит с ней на гастроли, позирует для глянцев и занимает почетное место на фото в ее социальных сетях.

Джамала и Баду на обложке журнала "Зоодруг" (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Додо Александра Попова

Актер и ведущий программы "Сніданок. Вихідний" на "1+1" называет Додо самой милой собакой в мире! Собачка появляется на многих фото и видео Александра в соцсетях.

Но актер до сих пор не раскололся: не в честь ли Нади Дорофеевой он назвал своего любимца?

Додо Александра Попова (фото: instagram.com/akter)

Вера Брежнева и ее Дейзи

Такую бишон фризе, как у Анастасии Каменских и Патрисии Каас, выбрала себе и певица и актриса Вера Брежнева. От самого начала Дейзи предназначалась для старшей дочери певицы, но Вера так полюбила пушистую собачку, что теперь часто выгуливает ее сама, берет на гастроли, носит в сумочке и устраивает фотосъемки.

Любовь к животным у певицы с детства. Дейзи уже не первая собака звездной семьи, но всегда Вера выбирает собак-девушек. Потому что, говорит, маме двух дочерей легче найти общий язык с представительницами прекрасного пола.

Дейзи Веры Брежневой (фото: instagram.com/ververa)

Ши-тцу и шпиц Юлии Саниной

У Юли Саниной две собаки. Первую она завела в 17 лет. Как вспоминает фронтвумен группы The Hardkiss, ши-тцу по имени Байрон ей сюрпризом привезли родители. Пес выполняет почетную роль звонка, ведь оповещает хозяев о гостях еще за несколько минут до их прибытия.

Сейчас Байрон живет у Юлиной мамы, а певица, переехав к Валу Бебко, занимается помериканским шпицем Джериком.

Джерик Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Кошмал и ее Фред

Анна считается одной из самых узнаваемых молодых актрис. А еще она обожает собак. Ее друг по жизни и на съемках - восточно-европейская овчарка Фред. Девушка говорит, что собака весит столько же, сколько сама актриса. Фред, кстати, снялся в телесериале "Село на мільйон" вместе с Анной.

Фред Анны Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Напомним, недавно в интервью Styler известный режиссер Любомир Левицкий рассказал об украинском кино, эмигрантах и жизни в США.