"Читаешь - и сердцебиение ускоряется": Жадан восхитил украинцев чувственным стихом

Сергей Жадан опубликовал новый стих, который поразил пользователей сети искренностью

Известный украинский поэт, прозаик, эссеист Сергей Жадан написал новый стих. Творение появилось на официальной Facebook-странице автора.

Свой новый стих Жадан посвятил вечному чувству - любви.

Новый стих Сергея Жадана:

І питаєш себе: чому саме вона?

Чому все зійшлося саме на ній?

Чому говорять усі, але вона одна

говорить так, що віриш лише їй одній?

Чому саме вона говорить тобі "роби",

і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?

Жилка любові б’ється між сумніву і журби.

Чому з усіх історій тебе веде саме ця?

Ніч забивається чорнилами темноти

в дереворити ліній на теплій руці.

Дивишся тепер на створені тобою світи

й борешся з її єрессю, як усі творці.

І мова ночами тихо собі росте

в диханні, мов у сухій червневій землі.

Чому саме її найменше хвилює те,

що вона хвилює тебе взагалі?

В темряві перший голос звучить, як знак.

І ранок починає свої громіздкі жнива.

І навіть коли її немає, говориш так,

ніби заперечуєш її слова.

…Коли постали дерева, води й мости.

Коли поети заговорили з темноти.

Світ завмер, втомившись від своєї ходи.

Щедрий і досконалий.

Як завжди.

Пользователи сети восхищаются стихотворением, а также предлагают лидеру группы Kozak System Ивану Леньо положить это произведение на музыку.

"Как будто эти слова у многих на сердце лежат в беспорядке, а вы сгребли их и заставили говорить... Спасибо", - написала Наталка Лебедева.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiy.zhadan)

"В каждом стихотворении столько невероятных чувств! Я в восторге!" - отметила Алиса Яновская.

"Читаешь - и сердцебиение ускоряется", - добавила Ирина Гаркавцева.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiy.zhadan)

Ранее Жадан написал злободневный стих.

Что вы не знали о любимце страны