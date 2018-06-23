"Читаешь - и сердцебиение ускоряется": Жадан восхитил украинцев чувственным стихом

Сергей Жадан опубликовал новый стих, который поразил пользователей сети искренностью
Известный украинский поэт, прозаик, эссеист Сергей Жадан написал новый стих. Творение появилось на официальной Facebook-странице автора.
Свой новый стих Жадан посвятил вечному чувству - любви.
Новый стих Сергея Жадана:
І питаєш себе: чому саме вона?
Чому все зійшлося саме на ній?
Чому говорять усі, але вона одна
говорить так, що віриш лише їй одній?
Чому саме вона говорить тобі "роби",
і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?
Жилка любові б’ється між сумніву і журби.
Чому з усіх історій тебе веде саме ця?
Ніч забивається чорнилами темноти
в дереворити ліній на теплій руці.
Дивишся тепер на створені тобою світи
й борешся з її єрессю, як усі творці.
І мова ночами тихо собі росте
в диханні, мов у сухій червневій землі.
Чому саме її найменше хвилює те,
що вона хвилює тебе взагалі?
В темряві перший голос звучить, як знак.
І ранок починає свої громіздкі жнива.
І навіть коли її немає, говориш так,
ніби заперечуєш її слова.
…Коли постали дерева, води й мости.
Коли поети заговорили з темноти.
Світ завмер, втомившись від своєї ходи.
Щедрий і досконалий.
Як завжди.
Пользователи сети восхищаются стихотворением, а также предлагают лидеру группы Kozak System Ивану Леньо положить это произведение на музыку.
"Как будто эти слова у многих на сердце лежат в беспорядке, а вы сгребли их и заставили говорить... Спасибо", - написала Наталка Лебедева.
Скриншот комментариев (facebook.com/serhiy.zhadan)
"В каждом стихотворении столько невероятных чувств! Я в восторге!" - отметила Алиса Яновская.
"Читаешь - и сердцебиение ускоряется", - добавила Ирина Гаркавцева.
Скриншот комментариев (facebook.com/serhiy.zhadan)
Ранее Жадан написал злободневный стих.
Что вы не знали о любимце страны