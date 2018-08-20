Чуть не улетела в пропасть: ведущая "Орла и Решки" чудом избежала аварии

Фото: Неудачная парковка (Коллаж РБК-Украина)

Телеведущая рассказала, как нужно правильно парковаться

Известная телеведущая Настя Ивлеева чуть не попала в аварию во время парковки. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Ведущая передачи "Орел и Решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева опубликовала видео, в котором она парковалась на квадроцикле и чуть не улетела в пропасть. Она не смогла удержать управление и припарковалась практически на краю обрыва.

Настя Ивлеева отметила, что при парковке нужно быть очень аккуратными и использовать боковые колеса. В ролике телеведущая призналась, что происшествие ее напугало.

Она предупредила фанатов, что такой метод парковки очень опасный и для неопытных водителей может обернуться катастрофой. Водитель может погибнуть, а сам автомобиль превратиться в груду металла.

Видео, которое опубликовала Ивлеева, было снято в Таджикистане, и оно стало анонсом ее новых путешествий.

"Ура! Благоприятные новости! С понедельника стартует 3 сезон #орелирешкаперезагрузка на @fridaytv. Ну, и не забывайте парковаться боковым колесом. Не слетевшая с обрыва, Ваша НастяПарковка", - так подписала видео телеведущая.

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 18 Авг 2018 в 12:31 PDT

Фанаты написали в комментариях, что они очень рады тому, что Настя не сорвалась в пропасть и отметили, что у автомобилей нет других колес, кроме боковых.

"Шумахер нервно курит в сторонке", "Уровень везения по жизни - Настя Ивлеева", "Боковым колесом. А есть центральное, Насть?", "Хорошо, что хоть не улетела в обрыв!" - написали поклонники телеведущей.

Скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl)

Кстати, ранее мы сообщили о том, кто станет напарником Насти Ивлеевой в новом сезоне "Орел и Решка. Перезагрузка".

Отмечается, что путешественник попался на глаза организатором проекта на кастинге. Он уже имеет большой опыт путешествий и умеет выживать в разных условиях.

Видео: РБК-Украина