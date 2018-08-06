"Вот он!": назван новый ведущий шоу "Орел и Решка" (видео)

В сети показали напарника Анастасии Ивлеевой
Названо имя нового ведущего популярного трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка", который станет напарником Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказали на странице проекта в соцсети Instagram.
Отмечается, что путешественник попался на глаза организатором проекта на кастинге. Он уже имеет большой опыт путешествий и умеет выживать в разных условиях. Парня зовут Евсей Ковалев.
"Друзья! Вот он! Наш счастливый 578-й, человек-приключение, путешественник-самоучка и, наверное, самый экономный новый ведущий "Орел и Решка. Перезагрузка" - Евсей Ковалев", - сообщили в сети.
В публикации добавили, что у Евсея пока нет толпы фанатов и ему не доводилось пользоваться "Золотой картой".
"Мы нашли его, или он нашел нас на нашем народном кастинге. До участия в "Орле и Решке" Евсей уже успел поблуждать по миру и нахвататься экстрима. Он уже умеет выживать за копейки, ставить палатку на мерзлой земле, гоняться за выдрами и снимать там, где снимать нельзя. С золотой картой, правда, Евсей еще не знаком, у него нет толп фанатов и миллионов подписчиков, но все только начинается", - рассказали на странице шоу.
"Новые приключения "Перезагрузки" с Настей Ивлеевой и Евсеем Ковалевым вы увидите уже в сентябре. Оставайтесь с нами! P.S. Пять первых выпусков сезона будут с Антоном Птушкиным", - добавилил в сети.
Видео: Евсей Ковалев (instagram.com/orelireshka_official)
Скриншот поста (instagram.com/orelireshka_official)
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