"Ось він!": названий новий ведучий шоу "Орел і Решка" (відео)

Кадр з відео (YouTube/Орел і Решка)

У мережі показали напарника Анастасії Ивлеевой

Названо ім'я нового ведучого популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження", який стане напарником Анастасії Івлєєвої. Про це розповіли на сторінці проекту у соцмережі Instagram.

Зазначається, що мандрівник попався на очі організатором проекту на кастингу. Він вже має великий досвід подорожей і вміє виживати в різних умовах. Хлопця звуть Євсєй Ковальов.

"Друзі! Ось він! Наш щасливий 578-й, людина-пригода, мандрівник-самоучка і, напевно, найбільш економний новий ведучий "Орел і Решка. Перезавантаження" - Євсєй Ковальов", - повідомили в мережі.

У публікації додали, що у Євсєя поки немає натовпу фанатів і йому не доводилося користуватися "Золотою картою".

"Ми знайшли його, або він знайшов нас на нашому народному кастингу. До участі в "Орлі і Решке" Овсій уже встиг поблукати по світу і нахапатися екстриму. Він вже вміє виживати за копійки, ставити намет на мерзлій землі, ганятися за видрами і знімати там, де знімати не можна. Із золотою картою, правда, Овсій ще не знайомий, у нього немає натовпів фанатів і мільйонів передплатників, але все тільки починається", - розповіли на сторінці шоу.

"Нові пригоди "Перезавантаження" з Настею Івлєєвою і Євсєєм Ковальовим ви побачите вже у вересні. Залишайтеся з нами! P. S. П'ять перших випусків сезону будуть з Антоном Птушкіним", - додали в мережі.

Допис, поширений Орел і Решка (@orelireshka_official) 6 Сер 2018 р. о 12:00 PDT

Відео: Овсій Ковальов (instagram.com/orelireshka_official)

Скріншот поста (instagram.com/orelireshka_official)

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