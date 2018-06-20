"Да здравствует плохое зрение": Дорофеева разгневала сеть "голым" фото

Певица разместила откровенный снимок на своей странице

Известная украинская певица Надя Дорофеева разозлила пользователей сети новым "голым" фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instaram.

"Сегодня был безумный, сложный и очень счастливый день – спасибо", - сказала она.

Фото: "голая" Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует уточнить, что пользователей сети разозлил купальник исполнительницы, из-за которого Дорофеева показалась "голой".

"Господи. Еду в маршрутке, открываю инстаграм, а тут предо мной какая-то голая баба. Я аж перепугался, что водитель увидит", - сказал пользователь Илья Абубакиров.

"Офигеть. Я подумала, что она голая. А потом – нет, оказалось что в купальнике", - сказал юзер Марина Зенченко.

"Я один не вижу купальник? Ну, мужик поймет, о чем я", - подчеркнул пользователь Никита Талакаев.

"Господи, я уже подумала, что ты голая. Да здравствует плохое зрение", - уточнила юзер Лера Иноземцева.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева удивила своих поклонников очередной стильной новинкой. Так, певица опубликовала на своей instagram-страничке фото, где она позирует в белоснежном топе и шортах интересного фасона. Смотрится этот элемент гардероба так, словно Дорофеева забыла вывернуть их на лицевую сторону. Однако именно так и было задумано.

Отметим, что фото было сделано на одном из курортов и ночных клубов Одессы, куда Дорофеева отправилась отдохнуть на выходных вместе со своей музыкальной командой. Подписчики Нади Дорофеевой по-разному оценили ее наряд. Кто-то пришел в восторг, а некоторым новая мода не понравилась.

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