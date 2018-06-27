Даша Астафьева взорвала сеть горячим видео с концерта

Певица удивила своих поклонников откровенными кадрами
Популярная украинская певица Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram откровенную видеозапись со своего концерта.
"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева.
На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд. В зале поклонники певицы тут же стали снимать действие на телефоны.
Видео: Даша Астафьева на концерте (instagram.com/da_astafieva)
Фанаты уже успели оценить видео. "Да уж, это был такой кайфун!", "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива. Дашенька, вы большая умничка", "Вообще агонь, я б сама от такого не отказалась", - прокомментировали поклонники.
Некоторые также сожалеют, что не смогли увидеть это вживую. "Я бы посмотрела", "Жаль, что я не была на концерте и то, что видео без звука", - написали подписчики.
Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)
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