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Даша Астафьева взорвала сеть горячим видео с концерта

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 15:00
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица удивила своих поклонников откровенными кадрами

Популярная украинская певица Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram откровенную видеозапись со своего концерта.

"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева.

На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд. В зале поклонники певицы тут же стали снимать действие на телефоны.

Видео: Даша Астафьева на концерте (instagram.com/da_astafieva)

Фанаты уже успели оценить видео. "Да уж, это был такой кайфун!", "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива. Дашенька, вы большая умничка", "Вообще агонь, я б сама от такого не отказалась", - прокомментировали поклонники.

Некоторые также сожалеют, что не смогли увидеть это вживую. "Я бы посмотрела", "Жаль, что я не была на концерте и то, что видео без звука", - написали подписчики.

Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)

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Теги: Даша Астафьева, певица, концерт, видео
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