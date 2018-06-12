"Даже воевать не умеет": Приходько рассказала, как Украине победить Россию

Певица считает, что РФ - "сошедший с ума непонятный объект"

Украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой бойцов АТО, рассказала, как Украине победить в противостоянии с Россией. Об этом передает "Обозреватель".

Она подчеркнула, что прежде всего нашей власти нужно заморозить любые отношения с агрессором.

Также Настя заявила, что Росиия не умеет воевать.

"Соперник у нас кретин, с этим все понятно. Он даже воевать не умеет, он трус. Толстый - еще не значит большой. Россия – она "жирнее", больше, но тупая – с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными. У них сейчас флешмоб – встаньте на колени перед Путиным. Это недогосударство, биомасса какая-то", - сказала Приходько.

Певица считает, что РФ - "сошедший с ума непонятный объект".

"Очень тяжело понять, что она сотворит в ту или иную минуту", - пояснила она.

Фото: Анастасия Приходько (Анастасія Костянтинівна-facebook)

Звезда уверенна, что, когда Россия нападает – то она должна проиграть.

"Мы, конечно, хотим, чтобы Россия развалилась и понесла ответственность, чтобы все чиновники в Гааге сидели. Но я на 100% знаю, что когда Россия нападает, она проигрывает", - говорит Настя.

Также Приходько обратилась к украинским властям и мировым лидерам.

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

"Очень бы хотелось, чтобы мировые лидеры нас слышали намного лучше. Я бы хотела, чтобы они в принципе перестали вести какие-либо переговоры, хотелось бы, чтобы мы разорвали и торговые, и любые другие отношения с РФ, и это будет первый действительно важный шаг в нашей победе", - подытожила Анастасия.

Ранее Анастасия Приходько поделилась размышлениями о том, какие люди попадались ей на жизненном пути. Пользователи соцсети поддержали любимую певицу и посоветовали не обращать внимание на плохих людей.

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