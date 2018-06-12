"Разные были ситуации": Приходько рассказала, какие люди попадались ей на жизненном пути

Пользователи соцсети поддержали любимую певицу и посоветовали не обращать внимание на плохих людей

Украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой бойцов АТО, поделилась размышлениями о то, какие люди попадались ей на жизненном пути. Свои домыслы она опубликовала на странице в Facebook.

"Сидишь такая на крыльце, в небо смотришь и думаешь! О тех вещах которые вслух нельзя говорить, за все свои 10 лет которые я провела на сцене разные были ситуации, и люди подлые встречались, крысы, гниды, лицемеры... Ну и так далее полон список таких животных! Вот пошел 11 год, и все те же люди мне встречаются на пути!" - пишет Настя.

Она отметила, что сейчас относится к этому попроще. Приходько говорит, что сейчас чувствует странное ощущение к этим людям, раньше это были слезы, обиды обвинения всех и вся. Теперь, по словам певицы, она пришла к той мысли, что сама во всем виновата.

Фото: Анастасия Приходько (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

"Порою сердце доброе нужно в ж*пу засунуть, доверие вообще убрать из жизненного ощущения, просят помощи - отказать три раза! Не верить, не просить, не ждать! Забить на мнение окружающих, жить так как хочешь, не соответствовать тому что ждут от тебя, не быть стадом! Вот так я жила всю жизнь. А доброе сердце и душа вечно бороться с силой, и душа одержав победу вновь уныло проиграла! Дорогие друзья, все это очередная лирика перед трамплином, жить никого не учу! Но знать одно лишь надо! Без души я не могу! Так что вновь открываю объятия для моральных уродов! И сколько их еще будет? Но без вас мне точно будет скучно!" – размышляет Анастасия.

Скриншот поста (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

Пользователи соцсети поддержали любимую певицу и посоветовали не обращать внимание на плохих людей.

Скриншот комментариев (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

"Привет Настя. Оставайся такой, какая есть. Не надо обращать на людей, которые не стоят твоего внимания. Ты уже и себе все доказала и обществу. В тебе есть дух, сила и совесть, а это не мало, в нашем времени. Наше АТОшное братство тебя уважает и ценит и это не мало. Ты сейчас проходишь переоценку, на этом этапе всегда тяжело. Будь сильнее, внимательнее, живи так, как не когда не жила, дай волю своим чувствам и уже скоро тебя попустит. Нужна будет помощь, Харьков с тобой", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько решила кардинально сменить свою сферу деятельности. Настя стала новой телеведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.

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