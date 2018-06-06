"С другой стороны": Приходько решила кардинально сменить свою сферу деятельности (видео)

Поклонники поздравили Настю и пожелали ей успехов

Украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотисеской позицией и поддержкой бойцов АТО, решила кардинально сменить свою сферу деятельности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Настя стала новой телеведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.

Проект "Секретный фронт" стартовал на телеканале ICTV еще 25 марта. Героями проекта являются эксперты-аналитики, ученые, герои АТО.

"Встречайте! Новая ведущая на ICTV "Секретный фронт". Уже скоро…", – написала Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/анастасіяприходько)

Певица также показала кадры с записи проекта, где предстала в строгом официальном образе.

Поклонники поздравили Настю с новой профессией и добавили, что с нетерпением ждут выхода программы.

Скриншот комментариев (facebook.com/анастасіяприходько)

"Поздравляю! Это круто! Интересно увидеть Вас с другой стороны"; Круто, хотела бы я посмотреть, но ваши каналы украинские у нас заблокировали", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/prykhodko_official)

Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько показала поклонникам награду, которую получила за поддержку бойцов Вооруженных сил Украины.

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