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"З іншого боку": Приходько вирішила кардинально змінити свою сферу діяльності (відео)

STYLERLIFE        06.06.2018 - 19:55
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Прихильники привітали Настю і побажали їй успіхів

Українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патриотисеской позицією і підтримкою бійців АТО, вирішила кардинально змінити свою сферу діяльності. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Настя стала новою телеведучої програми "Таємний фронт" на телеканалі ICTV.

Проект "Таємний фронт" стартував на телеканалі ICTV ще 25 березня. Героями проекту є експерти-аналітики, вчені, герої АТО.

"Зустрічайте! Нова ведуча на ICTV "Таємний фронт". Вже скоро...", – написала Приходько.

Скріншот поста (facebook.com/анастасіяприходько)

Співачка також показала кадри з запису проекту, де постала в суворій офіційному образі.

Шанувальники привітали Настю з новою професією і додали, що з нетерпінням чекають виходу програми.

Скріншот коментарів (facebook.com/анастасіяприходько)

"Вітаю! Це круто! Цікаво побачити Вас за іншої сторони"; Круто, хотіла б я подивитися, але ваші українські канали у нас заблокували", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/prykhodko_official)

Раніше повідомлялося, що Анастасія Приходько показала шанувальникам нагороду, яку отримала за підтримку бійців Збройних сил України.

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Теги: Приходько
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