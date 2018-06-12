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"Різні були ситуації": Приходько розповіла, які люди траплялися їй на життєвому шляху

STYLERLIFE        12.06.2018 - 08:58
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Користувачі соцмережі підтримали улюблену співачку і порадили не звертати увагу на поганих людей

Українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою бійців АТО, поділилася роздумами про те, які люди траплялися їй на життєвому шляху. Свої домисли вона опублікувала на сторінці Facebook.

"Сидиш така на ганку, в небо дивишся і думаєш! Про ті речі які не можна говорити вголос, за всі свої 10 років які я провела на сцені різні були ситуації, і люди підлі зустрічалися, щури, гниди, лицеміри... Ну і так далі повний список таких тварин! От пішов 11 рік, і все ті ж люди мені трапляються на шляху!" - пише Настя.

Вона зазначила, що зараз відноситься до цього простіше. Приходько каже, що зараз відчуває дивне відчуття до цих людей, раніше це були сльози, образи звинувачення всіх і вся. Тепер, за словами співачки, вона прийшла до тієї думки, що сама у всьому винна.

Фото: Анастасія Приходько (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

"Часом серце добре потрібно в ж*пу засунути, довіра взагалі прибрати з життєвого відчуття, просять допомоги - відмовити три рази! Не вірити, не просити, не чекати! Забити на думку навколишніх, жити так, як хочеш, не відповідати тому що чекають від тебе, не бути стадом! Ось так я жила все життя. А добре серце і душа вічно боротися з силою, і душа здобувши перемогу знову понуро програла! Дорогі друзі, все це чергова лірика перед трампліном, жити нікого не вчу! Але знати одне лише треба! Без душі я не можу! Так що знову відкриваю обійми для моральних виродків! І скільки їх ще буде? Але без вас мені точно буде нудно!" – розмірковує Анастасія.

Скріншот поста (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

Користувачі соцмережі підтримали улюблену співачку і порадили не звертати увагу на поганих людей.

Скріншот коментарів (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

"Привіт Настя. Залишайся такою, яка є. Не треба звертати на людей, які не варті твоєї уваги. Ти вже собі все довела і суспільству. В тобі є дух, сила і совість, а це не мало, в нашому часі. Наше АТОшне братство тебе поважає і цінує і це не мало. Ти проходиш переоцінку, на цьому етапі завжди важко. Будь сильнішим, уважніше, живи так, як не коли не жила, дай волю своїм почуттям і вже скоро тебе попустить. Потрібна буде допомога, Харків з тобою", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

Раніше повідомлялося, що Анастасія Приходько вирішила кардинально змінити свою сферу діяльності. Настя стала новою телеведучої програми "Таємний фронт" на телеканалі ICTV.

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Теги: Анастасія Приходько
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