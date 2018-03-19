День рождения Лины Костенко: Приходько поздравила поэтессу лирической песней (видео)

Певица поблагодарила великую украинскую поэтессу за ее вклад в развитие Украины

Известная украинская певица Анастасия Приходько поздравила культовую украинскую писательницу-шестидесятницу и поэтессу Лину Костенко лирической песней.

В 88-летний день рождения Лины Васильевной певица опубликовала песню "Чоловіче мій, запрягай коня", которую она исполнила на концерте в октябре 2015 года.

"От всего сердца поздравляю писательницу Лину Васильевну Костенко с днем рождения! Благодарю вас за ваш вклад в Украину. В моем репертуаре есть песня "Чоловіче мій", которую я всегда пою", - написала Приходько на своей Facebook-странице.

Видео с YouTube/9600gtn

Текст песни "Чоловіче мій"

Чоловіче мій, запрягай коня.

То не кінь, а змій, миготить стерня.

Доберемося за три годиноньки -

За стонадцять верст до родиноньки.

Ой, ти ж роде мій, мій ріднесенький,

Хоч би вийшов хто, хоч однесенький.

Що ж це двері всі позамикані,

Чи приїхали ж ми некликані?

Чуєш роде мій, роде, родоньку,

Чом бур'ян пішов по городоньку?

Роботящий мій з діда-прадіда,

Двір занедбаний - Боже праведний.

Дев'ять день душа ще пручається,

Може, потім десь призвичається,

Ані квітоньки, ані морквиноньки,

Не прополеш вже з того світоньку.

Чоловіче мій, запрягай коня.

То не кінь, а змій, миготить стерня.

Доберемося за три годиноньки -

За стонадцять верст до родиноньки.

Лина Костенко родилась в Ржищеве Киевской области в семье учителей. Вскоре семья переехала в Киев, где будущая поэтесса окончила среднюю школу №123. Училась в Киевском педагогическом институте и Литературном институте.

Лина Костенко была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Сборники ее стихов "Проміння землі" и "Вітрила" вызвали интерес у читателей и критиков, а сборник "Мандрівки серця" не только закрепил успех, но и показал настоящую творческую зрелость поэтессы, поставил ее имя между выдающихся мастеров украинской поэзии.

Лина Костенко в молодости (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Ограничение свободы творческой мысли, разные "опалы" во времена застоя привели к тому, что довольно длительное время стихи Костенко практически не попадали в печать. Но именно в те годы поэтесса, несмотря ни на что, усиленно работала, помимо лирических жанров, над романом в стихах "Маруся Чурай".

Ее книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали незаурядными явлениями современной украинской поэзии.

В 2010 году вышло первое крупное прозаическое произведение Лины Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в феврале 2011 года увидел мир поэтический сборник "Річка Геракліта", куда вошли ранее написанные стихи и 50 новых стихотворений.

Произведения Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Лина Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)

Одна из самых популярных и сильных цитат Костенко звучит так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а эти слова именно о Лине Васильевне.

Кстати, Styler собрал для вас лучшие композиции на стихи Лины Костенко, которые ведут "шляхетними шляхами" всех украинцев.