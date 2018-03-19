День Рождения Лины Костенко: топ-8 современных песен на стихи великой поэтессы

Styler собрал для вас лучшие композиции на стихи, которые ведут "шляхетними шляхами" всех украинцев

19 марта празднует день рождения Лина Костенко - культовая украинская писательница-шестидесятница, поэтесса.

Она прославилась не только благодаря своим удивительным стихам, но и оригинальным взглядом на мир и умением воспроизвести увиденное неожиданными словами.

Имя Лины Костенко давно стало символом национальной чести и достоинства, а великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - продолжает вести "шляхетними шляхами" всех украинцев.

Лина Васильевна говорила, что "музыка - это язык чувств". Многие ее стихи также стали песнями. И сегодня Styler собрал для вас топ-8 композиций, от которых мурашки бегут по коже.

Jamala – Неандертальці

Видео с YouTube/Jamala Джамала

Оксана Муха – Вечірнє сонце

Видео с YouTube/MusicVideoUA

ФІОЛЕТ – Спини мене

Видео с YouTube/fiolet video

Віталій Козловський – Небачене побачено

Видео с YouTube/Виталий Козловский

Ольга Богомолець – Очима ти сказав мені...

Видео с YouTube/Yana Rybalska

BRUTTO – Вечірнє сонце

Видео с YouTube/BRUTTO BAND

ТЕЛЬНЮК: Сестри – І знову пролог...

Видео с YouTube/AtreJane

Димна Сумiш – Зламанi

В этой композиции звучит отрывок со стиха Костенко "Сьоме небо".

Видео с YouTube/Димна Суміш

Лина Васильевна родилась в Ржищеве Киевской области в семье учителей. Вскоре семья переехала в Киев, где будущая поэтесса окончила среднюю школу №123. Училась в Киевском педагогическом институте и Литературном институте.

Лина Костенко была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Сборники ее стихов "Проміння землі" и "Вітрила" вызвали интерес у читателей и критиков, а сборник "Мандрівки серця" не только закрепил успех, но и показал настоящую творческую зрелость поэтессы, поставил ее имя между выдающихся мастеров украинской поэзии.

Лина Костенко в молодости (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Ограничение свободы творческой мысли, разные "опалы" во времена застоя привели к тому, что довольно длительное время стихи Костенко практически не попадали в печать. Но именно в те годы поэтесса, несмотря ни на что, усиленно работала, помимо лирических жанров, над романом в стихах "Маруся Чурай".

Ее книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали незаурядными явлениями современной украинской поэзии.

В 2010 году вышло первое крупное прозаическое произведение Лины Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в феврале 2011 года увидел мир поэтический сборник "Річка Геракліта", куда вошли ранее написанные стихи и 50 новых стихотворений.

Произведения Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Лина Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)

Одна из самых популярных и сильных цитат Костенко звучит так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а эти слова именно о Лине Васильевне.

Styler выражает самые искренние поздравления великому Поэту эпохи и желает счастья, жизненной энергии, благополучия и ярких событий Лине Костенко!

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