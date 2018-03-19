День Народження Ліни Костенко: топ-8 сучасних пісень на вірші великої поетеси

Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші, які ведуть "шляхетними шляхами" усіх українців

19 березня святкує день народження Ліна Костенко - культова українська письменниця-шістдесятниця, поетеса.

Вона прославилася не тільки завдяки своїм дивовижним віршам, але і оригінальним поглядом на світ і вмінням відтворити побачене несподіваними словами.

Ім'я Ліни Костенко давно стало символом національної честі і гідності, а велике слово Ліни Василівни - слово любові, надії, свободи - продовжує вести "шляхетними шляхами" всіх українців.

Ліна Василівна говорила, що "музика - це мова почуттів". Багато її віршів стали піснями. І сьогодні Styler зібрав для вас топ-8 композицій, від яких мурашки біжать по шкірі.

Jamala – Неандертальці

Відео з YouTube/Jamala Джамала

Оксана Муха – Вечірнє сонце

Відео з YouTube/MusicVideoUA

ФІОЛЕТ – Спини мене

Відео з YouTube/fiolet video

Віталій Козловський – Небачене побачено

Відео з YouTube/Віталій Козловський

Ольга Богомолець – Очима ти сказав мені...

Відео з YouTube/Yana Rybalska

BRUTTO – Вечірнє сонце

Відео з YouTube/BRUTTO BAND

ТЕЛЬНЮК: Сестри – І знову пролог...

Відео з YouTube/AtreJane

Димна Суміш – Зламані

У цій композиції звучить уривок з вірша Костенко "Сьоме небо".

Відео з YouTube/Димна Суміш

Ліна Василівна народилася в Ржищеві Київської області в сім'ї вчителів. Незабаром сім'я переїхала до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу №123. Навчалася в Київському педагогічному інституті та Літературному інституті.

Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Збірки її віршів "Проміння землі" та "Вітрила" викликали інтерес у читачів і критиків, а збірка "Мандрівки серця" не тільки закріпила успіх, а й показала справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії.

Ліна Костенко в молодості (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Обмеження свободи творчої думки, різні "опали" в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Костенко практично не потрапляли до друку. Але саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено працювала, крім ліричних жанрів, над романом у віршах "Маруся Чурай".

Її книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали небуденними явищами сучасної української поезії.

У 2010 році вийшов перший великий прозовий твір Ліни Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в лютому 2011 року побачила світ поетична збірка "Річка Геракліта", куди ввійшли раніше написані вірші і 50 нових віршів.

Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.

Ліна Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)

Одна з найпопулярніших і сильних цитат Костенко звучить так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а ці слова саме про Ліну Василівну.

Styler висловлює найщиріші вітання великому Поетові епохи і бажає щастя, життєвої енергії, добробуту та яскравих подій Ліні Костенко!

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