День защиты детей: украинские звезды записали трогательное видео

К акции присоединились музыканты, певцы, телеведущие и деятели культуры

1 июня по случаю День защиты детей Нина Матвиенко, Наталья Карпа, Маричка Бурмака, Влада Литовченко и другие известные украинцы прочли чувственный стих выдающейся поэтессы Лины Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Главный месседж этой инициативы - это стремление восстановления мира на украинской земле.

Видео с YouTube/ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ

Текст стихотворения "Мій перший вірш написаний в окопі":

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубило зорі в гороскопі

моє дитинство, вбите не війні.

Лилась пожежі вулканічна лава,

стояли в сивих кратерах сади.

І захлиналась наша переправа

шаленим шквалом полум'я й води.

Був білий світ не білий вже, а чорний.

Вогненна ніч присвічувала дню.

І той окопчик – як підводний човен

у морі диму, жаху і вогню.

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –

кривавий світ, обвуглена зоря!

А я писала мало не осколком

великі букви, щойно з букваря.

Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,

в казки літать на крилах палітур.

А я писала вірші про фугаси,

а я вже смерть побачила впритул.

О перший біль тих не дитячих вражень,

який він слід на серці залиша!

Як невимовне віршами не скажеш,

чи не німою зробиться душа?!

Душа в словах – як море в перископі,

І спомин той – як відсвіт на чолі…

Мій перший вірш написаний в окопі.

Він друкувався просто на землі.

По словам куратора и идеолога проекта "Дети необъявленной войны" Анюты Славской, стихотворение было выбрано не просто так.

"Это тот первый стих, который маленькая девочка Лина из городка над Днепром написала "чуть ли не осколком" на стене окопа. Он про потерянное детство. Этой инициативой мы в первую очередь хотим поддержать детей, которые требуют особого ежедневного внимания к себе - маленьких переселенцев, сирот, детей воинов, детей с инвалидностью. Тысячи маленьких украинцев, которые нуждаются в нашей заботе. Каждый ребенок имеет полное право быть защищенным, развиваться и учиться, жить в мире и счастье. Очень хочется, чтобы дети видели меньше ужасных новостей и играли в свои любимые игры с яркой улыбкой", - отметила Славская.

К проекту кроме вышеупомянутых звезд присоединились Наталья Бучинская, Эдуард "Диля" Приступа, Аня Добрыднева, Мила Нитич, участники группы "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова и актер Виктор Андриенко.

Кстати, Google посвятил дудл подрастающему поколению.

Олег Сенцов. Один в поле воин