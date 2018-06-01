День захисту дітей: Google присвятив дудл підростаючому поколінню

Всесвітній день дитини відзначається з 1950 року

Компанія Google в День захисту дітей 1 червня присвятила дудл підростаючому поколінню. Протягом 24 годин така святкова картинка, крім України, також відображається в Нікарагуа, Еквадорі, Португалії, Румунії, Болгарії, Сербії, Польщі, Чехії, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Росії, В'єтнамі та на Філіппінах.

Нагадаємо, що Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня. Він заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок, вперше відзначався в 1950 році.

В українському офіційному календарі День захисту дітей з'явився в 1998 році, після того, як 30 травня 1998 року, "на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" та інших громадських організацій", у Києві, другий президент України Леонід Данилович Кучма підписав Указ N 568/98 "Про день захисту дітей", який наказував відзначати його в Україні щороку 1 червня

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