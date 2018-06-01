День защиты детей: Google посвятил дудл подрастающему поколению

Всемирный день ребенка празднуется с 1950 года

Компания Google в День защиты детей 1 июня посвятила дудл подрастающему поколению. На протяжении 24 часов такая праздничная картинка, кроме Украины, будет отображаться также в Никарагуа, Эквадоре, Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, России, Вьетнаме и на Филиппинах.

Напомним, что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

В украинском официальном календаре День защиты детей появился в 1998 году, после того, как 30 мая 1998 года, "в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям" и других общественных организаций", в Киеве, второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ N 568/98 "О дне защиты детей", который предписывал отмечать его в Украине каждый год 1 июня.

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