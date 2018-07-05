"Деток вам": Надя Дорофеева умилила подписчиков совместным фото с мужем в бассейне

Владимир Дантес и Надя Дорофеева похвастались фото с райского отдыха
Украинская поп-исполнительница, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась отдыхать на индонезийский остров Бали. Компанию певице составляют ее друзья, а также муж – певец и телеведущий Владимир Дантес.
Большая компания арендовала роскошную виллу, опоясанную открытым бассейном без бортиков. Именно в этом бассейне Надя и Вова сделали совместной фото, на котором Дантес удерживает Дорофееву и нежно ее целует. Соответствующий снимок появился на instagram-страничке певицы.
"Perfect time", - подписала снимок Дорофеева (ред. – "Идеальное время").
Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчики Дорофеевой поспешили отметить, что пара очень гармонично смотрится вместе. И вообще, фото получилось очень милым.
"Милота. Деток вам", - пишет lenagarmash88.
"Вау, такое летнее и милое фото", - отмечает pervysheva_k.
"Ну просто сказочные", - восхищается di_meyder.
"Ути-пути какая парочка", - пишет sofiikanemilostivaia.
Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva
Также Дорофеева и Дантес похвастались своим подписчикам целой серией фотографий с экзотического курорта.
"Как же тут красиво! Отель, ресторан и спа из бамбука", - подписала снимок Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Первый день на Бали! Нужно понимать, когда ты первый раз на Бали, не стоит сразу мчать в Убуд. Особенно, если ты не прожженный поездками путешественник", - советует Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Фото: instagram.com/vladimirdantes
"Мы наконец-то добрались на Бали" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, шоумен и продюссер Владимир Зеленский сообщил о начале съемок нового комедийного фильма "Я, ты, он, она".
В фильме одни из главных ролей исполнят сам Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.
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