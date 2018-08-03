Die Antwoord в Киеве: как готовятся к приезду всемирно известной группы

Die Antwoord (кадр из видео)

Стало известно, что попросила у организаторов самая скандальная группа современности

Совсем скоро в Киев приедут эпатажные южноафриканские рэп-рейверы Die Antwoord. 6 августа в Stereo Plaza запланирован концерт легендарной группы.

Слава про этих ребят распространилась далеко за пределы их родного Кейптауна. Практически каждая видеоработа группы — провокация, вызывающая бурные обсуждения, а иногда и негодование, вынуждающие YouTube удалить видео из-за его излишней откровенности. Но скандальная парочка не обращает внимание на критику, продолжая шокировать фанов каждым новым клипом или выступлением.

Видео: Die Antwoord - Rich Bitch (YouTube/Die Antwoord)

Кинорежиссер Дэвид Финчер мечтал увидеть фронтвумен Die Antwoord Йо-Ланди в роли Лисбет Саландер в своей экранизации "Девушки с татуировкой дракона", а Дэвид Линч настолько фанатеет от их видео, что иногда приглашает фриковатую группу на чай.

В Киеве к приезду Die Antwoord готовятся тщательно. Гримерку ужасных и дерзких на первый взгляд, но мягких и пушистых в душе музыкантов, украсят плюшевым ковриком и большими мягким игрушками. Дополнять антураж будет машина с мыльными пузырями, букеты желтых ромашек и гербер, а также разнообразные растения, стоящие на полу или свисающие с потолка. Чтобы атмосфера была более камерной, освещение будет приглушенным с добавлением декоративных эффектов – звезды на потолке, полумесяц на стенах и т.п. Поставят свечи и сандаловые благовония.

Видео: DIE ANTWOORD - UGLY BOY (YouTube/Die Antwoord)

Но не все будет так романтично, как может показаться на первый взгляд. Для ликвидации излишней ванильности в гримерках установят клетки с небольшими животными и насекомыми: змеями, ящерицами, крысами, кузнечиками и прочими гадами. Кто именно это будет - пока не знают даже организаторы, но в фантазиях ограничивать себя не собираются, не зря самый важный пункт в бытовом райдере Die Antwoord гласит: "Дайте волю своей фантазии!"

Сценическое шоу, которое привезет команда, будет удивлять и эпатировать.

Как и во всем образе группы, одну из самых важных составляющих в нем тоже играет визуальная часть, поэтому на концерт музыканты везут с собой более 30 костюмов.

Видео: DIE ANTWOORD - BABY'S ON FIRE (YouTube/Die Antwoord)

Напомним, первый и единственный украинский концерт Die Antwoord состоится в Stereo Plaza 6 августа. Во время него группа исполнит лучшие песни, а также композиции из будущего альбома "27", который, вероятно, станет последним в их дискографии.

Die Antwoord, Stereo Plaza

6/08/18

Билеты: от 1599 грн

Напомним, The Hardkiss порадовали фанов премьерой "Free Me".

К слову, недавно в Киеве отгремел фестиваль UPark Festival 2018. На сцене фестиваля впервые в Украине выступили британские легенды Gorillaz и Massive Attack.

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