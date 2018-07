Дождь сквозь слезы – в Киеве отгремел UPark Festival 2018

Gorillaz на сцене UPark Festival 2018 (фото: пресс-служба)

На сцене фестиваля впервые в Украине выступили британские легенды Gorillaz и Massive Attack

"Ми усі у цьому разом" – такая надпись появляется на экране киевского шоу Massive Attack около одиннадцати вечера, 26 июля. Тысячи людей поднимают вверх смартфоны, чтобы запечатлеть момент. Другие - не отрывая ни на минуту глаз от сцены - гипнотически двигаются под музыку британской трип-хоп группы. Их специально разработанное для Украины шоу, в котором немало провокации и протеста, становится финальной нотой UPark Festival 2018.

"Ми усі у цьому разом" (фото: пресс-служба фестиваля)

За два дня фестиваля его лайн-ап объединил артистов, которых сегодня не услышишь на украинском радио, но именно они в глобальном контексте задают вектор культурного развития. Кроме вышеупомянутой команды, здесь свою музыку презентовали Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO и ONUKA. После своих выступлений их можно встретить прямо под сценой – уже в качестве гостей. Здесь группа ONUKA слушает Bonobo, а музыканты Bonobo поддерживают Massive Attack. Вместе со всеми и Джамала, и Сергей Жадан, и Святослав Вакарчук.

Сергей Жадан, Ната Жижченко (ONUKA) и Святослав Вакарчук на фестивале UPark (фото: пресс-служба фестиваля)

Джамала также посетила музыкальное событие (фото: пресс-служба)

Джамала и Святослав Вакарчук (фото: пресс-служба)

ONUKA зажгла на UPark Festival 2018 (фото: пресс-служба)

Украинский исполнитель The Maneken (фото: пресс-служба)

Все они здесь и в первый день. Тогда, несмотря на штормовое предупреждение, на сцену все же вышло несколько десятков музыкантов Gorillaz. На UPark они собрались, чтобы представить свою новую пластинку The Now Now. Специальные гости шоу – американское хип-хоп трио De Le Soul. Вместе с Gorillaz они исполнили трек Superfast Jellyfish и тот самый Feel Good Inc., от которого вибрировал, кажется, даже купол Верховной Рады. Поблагодарив Киеву несколько раз, Дэймон Албарн прощается, музыка стихает. Один из фанатов, не сдерживая эмоций со слезами на глазах, выкрикивает – "Это была чертова магия". Кажется, так было два дня. И все мы были в этой магии вместе.

Gorillaz на сцене UPark Festival 2018 (фото: пресс-служба)

Своими эмоциями после посещения фестиваля делились сотни людей в соцсетях.

"По одной из теорий наша планета была заселена космическими пришельцами. Научив человечество основным правилам существования, они оставили нас. Сегодня космический корабль вернулся. Чтобы напомнить нам - для чего мы тут, в чем смысл жизни, что мы делаем не так и что важно. И все это под давно любимую музыку. Эта картинка сегодня самая популярная в ленте. Мы все сохраним ее тут и в памяти. Спасибо UPark Festival за возможность пережить этот опыт. О концерте Massive Attack мы точно расскажем своим детям. И постараемся их все же не подвести. Бо ми у всьому цьому разом", - пишет Anna Zelinska.

Скриншот поста facebook.com/anna.zelinskaya

"Сказати, що виступ massive attack був крутий, неймовірний, охірєнний - це не сказати нічого. Це було більше ніж концерт культового колективу- це був маніфест! Після мелодійності і позитиву bonobo, massive attack проїхались як каток і опустили стадіон на землю, своїм відеорядом заставили згадати що є важливе, а що ні, можливо комусь це відкрило очі на глобальні речі, а комусь можливо стало неприємно... Я отримав більше а ніж хотів, я неймовірно щасливий, що не пропустив цю подію, мурахи по шкірі і сльози радості на очах під час виступу, таке враження, що група яку я слухаю 15 років відкрилась по-новому, а в голові далі переключаються фрази з екрану хто ти? Для чого ти тут? Ми всі у цьому разом... Для мене це мабуть найкращий концерт зі всіх на яких доводилось побувати. Дякую UPark Festival за цей неймовірний день!" – пишет Тарас Немо.

Massive Attack на сцене UPark Festival 2018 (фото: пресс-служба)

"Bonobo вышел на сцену в чем-то похожем на пижаму и от этого уже стало комфортно. Он будто бы непринужденно играл для старых друзей в своей гостиной душным летним вечером. Bonobo - солідний дядько. Его музыка и его перфоманс в полном синхроне. Это творец. Все внутренние эмоциональные передряги давно закончились, и он достиг баланса. Теперь он делится этим спокойствием через музыку. Но при этом, он учит наслаждаться жизнью, разными ее аспектами. Настроение сета внезапно меняется и толпу уносит куда-то на киевский рейв. Его выступление нужно созерцать, как японцы созерцают смены сезоном. Bonobo, как Япония – изолированная страна со своим пониманием красоты", - отмечает Надя Ворона.

Как прошел UPark Festival 2018 (фото: пресс-служба)

Как уже отмечалось, Святослав Вакарчук также посетил UPark. Вакарчук побывал на концерте культовой британской группы Massive Attack, а после их выступления лидер "Океана Ельзи" пообщался с участниками группы Робертом Дель Наджеем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G) и сделал с ними селфи.

Напомним таже, что лидер группы Gorillaz Деймон Албарн приятно удивил своих фанатов во время выступления на фестивале UPark. Албарн несколько раз повторял "Дякую". Кроме того, британец правильно произносил название столицы Украины - "Київ".

