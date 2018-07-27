"Один из лучших концертов": Вакарчук показал фото с кумиром

STYLER Звёзды 27.07.2018 - 11:40
Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial) Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial)

Музыкант посетил концерт группы Massive Attack

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на фестивале UPark, который прошел в Киеве, и рассказал о своих впечатлениях. Фотографию своего кумира музыкант опубликовал в Instagram на странице okeanelzy_official.

Святослав Вакарчук посетил концерт британской группы Massive Attack, а после концерта пообщался с участниками группы Робертом Дель Наджеем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G) и сделал с ними селфи.

 

Публикация от @denis_khodachek

"Просто сейчас! Massive Attack на UPark! Один из лучших концертов за всю мою жизнь!" – так подписал фотографии украинский музыкант.

&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром
&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром
&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром
&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром
 

Скриншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)

&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром

Скриншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

"Это действительно круто!", "Тот редкий случай, когда Славик похож на нас рядом с ним", - написали поклонники музыканта.

&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

"Можно сделать с вами селфи? (с) С.Вакарчук", - шутят фанаты.

&quot;Один из лучших концертов&quot;: Вакарчук показал фото с кумиром

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

 

Публикация от @ss_dkn

Кроме британцев, на сцене UPark выступили ONUKA, Young Fathers и Bonobo.

 

Публикация от @katyalisitsina

А в первый день фестиваля украинцев восхитила культовая группа Gorillaz. Они не только порадовали посетителей фестиваля новыми песнями и старыми хитами, но и удивили гостей своими нарядами и знанием украинского языка.

Кстати, в Киеве выступит знаменитый французский диджей.

Видео: STYLER.rbc.ua

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Теги:  концерт,  Upark Festival,  Святослав Вакарчук