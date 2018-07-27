"Один из лучших концертов": Вакарчук показал фото с кумиром

Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial)

Музыкант посетил концерт группы Massive Attack

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на фестивале UPark, который прошел в Киеве, и рассказал о своих впечатлениях. Фотографию своего кумира музыкант опубликовал в Instagram на странице okeanelzy_official.

Святослав Вакарчук посетил концерт британской группы Massive Attack, а после концерта пообщался с участниками группы Робертом Дель Наджеем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G) и сделал с ними селфи.

Публикация от @denis_khodachek 26 Июл 2018 в 3:31 PDT

"Просто сейчас! Massive Attack на UPark! Один из лучших концертов за всю мою жизнь!" – так подписал фотографии украинский музыкант.

Скриншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)

Скриншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

"Это действительно круто!", "Тот редкий случай, когда Славик похож на нас рядом с ним", - написали поклонники музыканта.

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

"Можно сделать с вами селфи? (с) С.Вакарчук", - шутят фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

Публикация от @ss_dkn 26 Июл 2018 в 4:04 PDT

Кроме британцев, на сцене UPark выступили ONUKA, Young Fathers и Bonobo.

Публикация от @katyalisitsina 27 Июл 2018 в 12:51 PDT

А в первый день фестиваля украинцев восхитила культовая группа Gorillaz. Они не только порадовали посетителей фестиваля новыми песнями и старыми хитами, но и удивили гостей своими нарядами и знанием украинского языка.

Кстати, в Киеве выступит знаменитый французский диджей.

Видео: STYLER.rbc.ua