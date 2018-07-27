"Один из лучших концертов": Вакарчук показал фото с кумиром

Музыкант посетил концерт группы Massive Attack
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на фестивале UPark, который прошел в Киеве, и рассказал о своих впечатлениях. Фотографию своего кумира музыкант опубликовал в Instagram на странице okeanelzy_official.
Святослав Вакарчук посетил концерт британской группы Massive Attack, а после концерта пообщался с участниками группы Робертом Дель Наджеем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G) и сделал с ними селфи.
"Просто сейчас! Massive Attack на UPark! Один из лучших концертов за всю мою жизнь!" – так подписал фотографии украинский музыкант.
Скриншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)
Скриншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)
"Это действительно круто!", "Тот редкий случай, когда Славик похож на нас рядом с ним", - написали поклонники музыканта.
Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)
"Можно сделать с вами селфи? (с) С.Вакарчук", - шутят фанаты.
Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)
Кроме британцев, на сцене UPark выступили ONUKA, Young Fathers и Bonobo.
А в первый день фестиваля украинцев восхитила культовая группа Gorillaz. Они не только порадовали посетителей фестиваля новыми песнями и старыми хитами, но и удивили гостей своими нарядами и знанием украинского языка.
Кстати, в Киеве выступит знаменитый французский диджей.
Видео: STYLER.rbc.ua