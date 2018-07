Слава рейву! В Киеве выступит знаменитый французский диджей

VITALIC (фото: facebook.com/VITALICOFFICIAL)

Впервые в Украину приедет диджей VITALIC

19 октября в Киеве состоится один из главных ивентов осени для всех ценителей качественной электронной музыки - "Слава рейву!"

Этой ночью украинцы вспомнят, как начиналась танцевальная культура и кто стоял у истоков масштабного рейв-движения.

В Киеве состоится "Слава рейву!" (фото: пресс-служба)

"Все будет так, как будто в мире только-только рухнула берлинская стена, в Европе прошли первые Love Parade, а рейвы - самое запретное и одновременно - самое модное времяпрепровождение главных тусовщиков. За пультом - самые лучшие. В зале - самые отчаянные. 20 лет рейва в одной ночи - вот, что тебя ждет. Все будет как раньше. Скажем "Слава рейву!" всем танцполом!" - говорят организаторы мероприятия.

Первым артистом вечера станет долгожданный гость из Франции - диджей VITALIC, который также известен под псевдонимами: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox. Его аудио-визуальное шоу не раз становилось одним из ключевых и самых обсуждаемых событий европейских денс-фестивалей.

VITALIC (фото: пресс-служба)

Vitalic - Waiting For The Stars ft. David Shaw And The Beat

VITALIC - Poison Lips

Вторым артистом станет тот, кто уже не первый год играет для посетителей самого закрытого клуба Европы BERGHAIN. Но его имя команда мероприятия пока держит в тайне.

"Дважды в месяц вот уже много лет бесконечная очередь из 5000 человек томится у самого популярного клуба Берлина в надежде попасть в заветный зал и услышать сет этого диджея. Его имя ты узнаешь уже очень скоро. Не упускай шанс, он едет сюда только на один вечер, чтобы ты танцевал", - интригуют организаторы.

Отметим, что мероприятие состоится на секретной локации, которая "удивит" любителей электронной музыки. Следить за новостями можно по ссылке.

